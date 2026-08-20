Nuevo eclipse en Baleares: el 28 de agosto la luna se teñirá de rojo

Archivo - Un eclipse lunar total de casi cuatro horas de duración de principio a fin, el más largo previsto en todo el siglo XXI, se producirá el próximo 27 de julio, coincidiendo con la luna llena. Archivo. - GIUSEPPE PETRICCA - Archivo

PALMA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El oeste de cada isla será el mejor lugar para contemplar el eclipse lunar del próximo 28 de agosto, que en Baleares comenzará a partir de las 04.30 horas y su momento álgido será sobre las 06.15 horas, cuando el satélite se teñirá de un color rojizo tipo ladrillo.

El presidente de la Fundación Astronomía y Astronáutica de Mallorca, Salvador Sánchez, ha explicado a Europa Press que el fenómeno va a ser muy similar al eclipse solar del 12 de agosto, aunque no será total, sino que la sombra de la Tierra eclipsará el 93 por ciento del satélite.

Se calcula que el fenómeno iniciará sobre las 04.30 horas de la madrugada del 28 de agosto, aunque "no se notará nada porque será muy suave al comienzo". Una hora después, a las 05.30 horas, "se percibirá una tonalidad rosa o rojiza". Será en torno a las 06.30 horas cuando el eclipse alcance el máximo y la luna se sitúe a 15 grados sobre el horizonte.

Según Sánchez, el eclipse se verá mejor en el oeste de cada isla y, en el caso de Mallorca, en la Serra de Tramuntana, desde donde será más "espectacular".

En el resto del archipiélago el eclipse se verá "bien" porque la luna estará suficientemente alta; solo algunos pueblos en la falda este de la Serra pueden tener una menor visibilidad del fenómeno.

Sin embargo, ha advertido a la ciudadanía que "no haga caso a convocatorias de aficionados" para ver el eclipse "en sitios altos" porque "es muy peligroso", ya que será de noche y la oscuridad dificultará la visibilidad en el terreno.

Por otro lado, ha destacado que, así como para ver el eclipse solar eran necesarias unas gafas especiales homologadas, para ver el lunar no se necesita ningún complemento. Únicamente, en caso de que la luna deslumbre, unas gafas de sol serán suficientes, según ha indicado.

Finalmente, Sánchez ha estimado una alta asistencia para ver este eclipse debido a que "mucha gente estará de vacaciones aún". En esta línea, espera que el día siguiente se vean muchas fotos "estéticamente bonitas sobre el mar".

Además, ha recomendado a quienes no tengan cámara de fotos que lleven un trípode para teléfonos móviles o usen un zapato deportivo como soporte para la realización de fotos.