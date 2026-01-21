El nuevo espacio de Son Tous ya acoge a menores migrantes

Inauguración del nuevo espacio de primera acogida del Consell de Mallorca para menores migrantes no acompañados, a 7 de enero de 2026, en Son Tous, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press
PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El espacio de primera acogida habilitado por el Consell de Mallorca en el antiguo acuartelamiento de Son Tous, operativo desde hace dos semanas, ya acoge a los primeros menores migrantes no acompañados.
Lo ha explicado el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, este miércoles en el Consejo Rector del IMAS, según ha trasladado la institución insular en nota de prensa.
Así, Sánchez ha informado de la llegada de los primeros menores extranjeros no acompañados al nuevo recurso de emergencia habilitado en Sou Tous, un dispositivo puesto en marcha para dar respuesta inmediata al incremento de las llegadas y ordenar la primera atención dentro del sistema de protección.
El presidente del IMAS ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que "asuma su responsabilidad" en materia migratoria. "Es imprescindible que el Gobierno actúe para evitar nuevas llegadas y, en cualquier caso, dota a Mallorca de más recursos económicos, materiales y técnicos para poder garantizar la sostenibilidad del sistema de protección de menores", ha sostenido.
PRECIOS PLAZAS RESIDENCIALES
El Consejo Rector ha aprobado el proyecto de reglamento de establecimiento, gestión y recaudación de los precios públicos de las plazas públicas residenciales y diurnas para personas mayores gestionadas por el IMAS.
Según han resaltado, esta aprobación supone un paso adelante para ordenar y actualizar el marco normativo que regula estos servicios. El objetivo es garantizar una gestión más clara, homogénea y ajustada a la realidad actual del sistema de atención a las personas mayores.