El nuevo IES de Eivissa supondrá crear 690 plazas a través de una inversión de 14,4 millones

Presentación instituto en Eivissa - CAIB

EIVISSA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha avanzado que el nuevo instituto que se construirá en el municipio de Eivissa supondrá la creación de 690 plazas escolares, con una inversión de 14,4 millones de euros.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha presentado el proyecto de construcción del nuevo IES Eivissa - Can Cantó, una nueva infraestructura educativa destinada a reforzar la oferta de educación secundaria en el municipio de Eivissa y dar respuesta al incremento de la demanda de plazas escolares en esta etapa educativa.

Vera ha recordado que el pasado 25 de junio el Consell de Govern aprobó el proyecto básico y de ejecución para la construcción del nuevo IES, una actuación incluida en el Plan de Infraestructuras Educativas del Govern. El plazo de ejecución del proyecto es de 20 meses.

El nuevo instituto se ubicará en una parcela municipal de más de 11.000 metros cuadrados situada en el barrio des Putxet, en el término municipal de Eivissa, que ha sido cedida al Govern para hacer posible la ejecución del proyecto. El centro tendrá una capacidad total de 690 plazas escolares, distribuidas en 480 plazas de educación secundaria obligatoria (ESO) y 210 plazas de bachillerato, con una configuración prevista de 16 unidades de ESO y seis de bachillerato.

El conseller ha destacado que esta nueva infraestructura "es una actuación estratégica para continuar ampliando la oferta educativa en Eivissa y garantizar una respuesta adecuada a las necesidades actuales y futuras de escolarización del municipio".

El edificio proyectado presenta una configuración en forma de L, con dos volúmenes principales diferenciados. Por un lado, un bloque destinado a los accesos principales, el gimnasio y la cafetería, y por otro, un bloque destinado al aulario, que quedará rodeado por las zonas exteriores del centro, incluyendo espacios de recreo, huertos escolares, zonas verdes, aparcamiento para bicicletas y pistas deportivas. Frente al patio también se prevé una zona de aparcamiento.

El aulario se desarrollará en planta baja y dos plantas superiores y concentrará la mayor parte de los espacios docentes y administrativos. La zona de administración se situará en la planta baja, mientras que el bloque del gimnasio y la cafetería se dispondrá de manera perpendicular al bloque de las aulas. Entre ambos edificios se creará un espacio porticado que funcionará como acceso principal al centro.

En la planta baja del edificio docente se ubicará el vestíbulo, la conserjería, el archivo, el despacho de dirección, diversos despachos administrativos, la sala del profesorado, la biblioteca, los baños, un almacén, un despacho polivalente y ocho aulas de ESO.

La primera planta albergará ocho aulas adicionales, cinco departamentos, un aula polivalente, dos aulas de música, dos aulas de refuerzo y los correspondientes servicios. La segunda planta contará con tres laboratorios, un aula de plástica, un aula de dibujo, tres departamentos, tres aulas de tecnología, cinco aulas de bachillerato y dos aulas de refuerzo.

La superficie total construida del nuevo instituto será de 5.561,40 metros cuadrados y el presupuesto de licitación del proyecto asciende a 14.466.420,78 euros, IVA incluido.

MEJORAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

La Conselleria ha remarcado que la construcción de este nuevo centro educativo se suma al conjunto de actuaciones que impulsa en Eivissa y Formentera para ampliar y modernizar infraestructuras educativas, mejorar la accesibilidad y adaptar los centros a las necesidades actuales.

Entre los proyectos más destacados figuran la reforma integral del CEIP Vara de Rey y la ampliación del IES Quartó de Portmany, en Sant Antoni, así como las ampliaciones de los centros de Sant Carles y Sant Ciriac, en Santa Eulària.

En Formentera, se prevén la ampliación del IES Formentera con nuevas aulas y talleres, la construcción de un nuevo espacio anexo al CEIP El Pilar, diversas actuaciones de mejora en el CEIP Sant Ferran y el CEIP Mestre Lluís Andreu, y la transformación del patio y el entorno del CEIP El Pilar de la Mola en un refugio climático.