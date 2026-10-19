Nuevo mensaje de ES-Alert en Eivissa alertando de posibles desbordamientos de torrentes y lluvias intensas

Archivo - Imagen de archivo de calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Eivissa - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos de Eivissa han recibido un nuevo mensaje de ES-Alert a las 10.03 horas de este lunes en el que les piden máxima precaución por lluvias intensas en Eivissa y por posibles desbordamientos de torrentes.

En el mensaje del 112, se alerta sobre la importancia de no acercarse a torrentes, rieras ni zonas inundables, evitando zonas bajas y subterráneos. Además, aconsejan subir a plantas superiores si entra agua.

Cabe recordar que este es el segundo mensaje de este tipo que los ciudadanos de Eivissa han recibido, tras el aviso de este domingo a las 11.20 horas ante el inminente riesgo de inundaciones. También en Mallorca este domingo a las 19.00 horas se envió un ES-Alert ante las fuertes lluvias previstas.