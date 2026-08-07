El nuevo visor de tráfico del Consell permitirá consultar el estado de las carreteras también durante el eclipse

Una nueva app del Consell permitirá consultar el estado del tráfico en tiempo real en Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha el visor de tráfico 'Visicar', una nueva herramienta que permite consultar en tiempo real, también en los móviles, el estado de las carreteras de la isla y que resultará especialmente útil de cara al eclipse solar del próximo miércoles, ante el incremento de desplazamientos previsto en la red viaria.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, la aplicación está dirigida tanto a la ciudadanía como a administraciones y servicios públicos, con el objetivo de facilitar la planificación de los desplazamientos y mejorar la coordinación ante incidencias en la red viaria.

La plataforma permitirá consultar durante el eclipse el estado de las carreteras afectadas y las posibles incidencias derivadas del aumento de la movilidad previsto para esa jornada. No obstante, el Consell ha subrayado que se trata de un servicio permanente concebido para ofrecer información actualizada sobre la red viaria durante todo el año.

La herramienta, optimizada para dispositivos móviles, permite localizar sobre el mapa la ubicación exacta de cada incidencia y diferenciar su gravedad mediante una serie de símbolos que distinguen entre carreteras cerradas, restricciones de tráfico, incidentes que requieren precaución y afecciones menores.

Además de mostrar las incidencias activas, 'Visicar' incorpora un sistema para gestionar avisos sobre actuaciones programadas y un servicio de notificaciones que permitirá conocer con antelación los cortes y restricciones previstos en la red viaria, facilitando así la planificación de los desplazamientos.

De este modo, ayuntamientos, servicios públicos, empresas de transporte, medios de comunicación y la ciudadanía en general podrán consultar las alteraciones previstas en las carreteras de Mallorca y anticipar posibles afecciones a la movilidad.

El visor, que será actualizado por los operadores del departamento de Carreteras del Consell, también está preparado para difundir información crítica de forma inmediata a los distintos servicios de emergencia, con el objetivo de mejorar la coordinación y agilizar la respuesta ante incidencias.

Asimismo, en futuras fases del proyecto permitirá registrar y publicar incidencias provocadas por fenómenos meteorológicos adversos, como inundaciones, desprendimientos, incendios u otras situaciones extraordinarias que puedan afectar a la seguridad de la red viaria.

La aplicación ya está disponible a través de la web del Consell de Mallorca, en el apartado de Carreteras y en la sección de aplicaciones de la página oficial de la institución insular.