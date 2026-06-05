El número de hogares que perciben en Baleares el Ingreso Mínimo Vital se dispara un 22% en un año

Archivo - Cooperación andaluza para la lucha contra la pobreza infantil - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en mayo a un total de 9.901 hogares en Baleares con 30.123 beneficiarios, de los que 13.382 son niños y adolescentes que perciben el complemento de ayuda para la infancia, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ello supone un incremento del 21,96% en el número de hogares y del 21,43% en los beneficiarios en comparación con el mismo mes de 2025.

En el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo a cargo, 6.620 hogares lo recibieron en el quinto mes del año, con una ayuda media de 137,31 euros por menor y de 67,06 euros por hogar con menores.

Igualmente, la cuantía media de la prestación del IMV en marzo ha sido de 527,93 euros al mes por hogar y la nómina actual supera los 5,5 millones de euros.

En cuanto al perfil de quienes perciben la prestación en las Islas, 6.040 titulares del IMV son mujeres frente a 3.861 hombres, y la edad media de la persona titular se sitúa en 46,51 años. En cuanto al origen, 6.981 son nacionales y 2.917 extranjeros.