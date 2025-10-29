El número de muertes por ictus en Baleares baja un 12,5% entre 2021 y 2024, aunque aumentan los casos

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de muertes por ictus en Baleares ha bajado un 12,5 por ciento entre los años 2021 y 2024, pasando de 424 a 371 fallecimientos por esta causa, mientras que los casos detectados han aumentado.

Así lo ha puesto de manifiesto la consellera de Salud, Manuela García, en una jornada sobre infartos cerebrales que se ha llevado a cabo en el Hospital de Son Espases coincidiendo con el Día Mundial contra el Ictus.

La iniciativa, a la que se han inscrito más de 180 profesionales, se ha centrado en las últimas novedades sobre la rehabilitación de estos episodios cerebrovasculares, según ha informado la Conselleria de Salud.

La consellera ha inaugurado la jornada acompañada de la directora gerente del hospital universitario de Son Espases, Cristina Granados, y la coordinadora de la Estrategia de Ictus de Baleares, Carmen Jiménez.

García ha destacado que en el archipiélago se está observando un desenso en el número de muertes por ictus, una reducción que se produce en unos momentos en los que se registran más casos de ictus.

Concretamente, entre los meses de enero y septiembre de 2025, el SAMU 061 ha atendido más casos (767, un 23 por ciento más) respecto al mismo periodo del año anterior (624).

"Tenemos más casos, pero la mortalidad se reduce. Este dato habla muy bien de la asistencia que damos a nuestros ciudadanos que sufren un derrame o una obstrucción cerebral", ha destacado la consellera.

Igualmente, ha indicado que esta enfermedad cerebrovascular representa la segunda causa de muerte en el mundo y la primera causa de dependencia en Europa, y ha recordado que el ictus es una emergencia sanitaria que provoca la pérdida repentina de funciones cerebrales como el habla, la fuerza, la visión o la coordinación.

El pronóstico y la evolución posterior de un ictus depende en gran medida de la rapidez en la detección y en la calidad de la atención recibida y, por ello, el principal objetivo de la jornada es concienciar a la población sobre la prevención, el reconocimiento de síntomas y la importancia de actuar con rapidez ante la aparición de un evento de estas características.