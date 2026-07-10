El número de viajeros de autobús aumenta un 0,7% en mayo en Palma y suben un 5,5% los viajeros en metro

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PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de usuarios de autobús en Palma subió un 0,7% en mayo y los que se decidieron por el metro crecieron un 5,5% de media el pasado mes de mayo con respecto al mismo mes del año anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los autobuses de Palma registraron un total de 6,02 millones de pasajeros en el quinto mes del año, mientras que 240.000 pasajeros se decidieron por el metro.

País Vasco (+5,3%) Canarias (+5,2%) y Asturias (+4,1%) fueron las que registraron mayores subidas del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE, mientras que en el lado contrario se situaron Andalucía, Comunitat Valenciana y Extremadura con retrocesos de un 3,1%, 0,6% y un 0,5%, respectivamente.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.