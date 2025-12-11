El número de viajeros de autobús aumenta un 9,1% en octubre en Palma y suben un 29% los viajeros en metro

Archivo - Un autobús eléctrico de Palma. - AJUNTAMENT DE PALMA - Archivo

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de usuarios de autobús en Palma subió un 9,1% en octubre y los que se decidieron por el metro crecieron un 29% de media el pasado mes de octubre con respecto al mismo mes del año anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los autobuses de Palma registraron un total de 6,18 millones de pasajeros en el mes de octubre, mientras que 290.000 pasajeros de pasajeros optaron por el metro.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Comunitat Valenciana (+15,3%), Madrid (+10,1%) y País Vasco (+7,6%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón (+1,8%) Murcia (+2,7%) y Cataluña (+3,1%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.