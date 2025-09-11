El número de viajeros de autobús aumenta un 9,5% en julio en Palma y suben un 30% los viajeros en metro

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de usuarios de autobús en Palma ha subido un 9,5% y los que se decidieron por el metro lo hicieron un 30% de media el pasado mes de julio con respecto al mismo mes del año anterior, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, los autobuses de Palma registraron un total de 6,06 millones de pasajeros en el mes de junio, mientras que 148.000 pasajeros optaron por el metro.

En toda España, más de 447,3 millones de pasajeros utilizaron el transporte público en julio, un 3,9% más que en el mismo mes del año 2024. El transporte urbano aumentó un 6,2% en tasa anual, mientras que el interurbano disminuyó un 0,2%.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla