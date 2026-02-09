El número de viviendas turísticas baja de las 20.000 en Baleares tras caer casi un 20% en un año

Archivo - Una mujer escribe un código para conseguir las llaves de un apartamento turístico. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de viviendas turísticas comercializadas en plataformas ha experimentado en Baleares una caída del 19,8% en un año y de hasta un 33% si se compara con hace cinco años hasta situarse por debajo de las 20.000.

Así se desprende de los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que señala que en noviembre de 2025 había en el archipiélago un total de 19.398 viviendas de este tipo, frente a las 24.190 del año anterior y lejos de las casi 30.000 de agosto de 2020. En porcentaje, las viviendas turísticas suponen el 2,97% del total.

El número de plazas en viviendas de alquiler turístico se situó en noviembre del año pasado en 124.181, un 18,7% menos que en el undécimo mes de 2024. En comparación con 2020 el número de plazas cae un 32%.

Sí que suben, por su parte, las plazas por vivienda, que pasan de 6,32 en noviembre de 2024 a 6,4 en el penúltimo mes del año pasado.

DATOS NACIONALES

En toda España, el número de viviendas turísticas comercializadas en plataformas descendió un 12,4% en España en noviembre de 2025 en comparación con el mismo mes de 2024, con un total de 329.764 de pisos vacacionales, registrando la mayor caída interanual de la serie histórica.

Además, esta oferta del undécimo mes alcanza su nivel más bajo de los últimos tres años. En comparación al anterior dato disponible, en mayo de 2025 se registraron 381.837 apartamentos turísticos, lo que ahonda la bajada hasta el 13,6%.

Sobre el total de viviendas, este tipo de pisos representaron el pasado mes de noviembre el 1,24%, porcentaje que se ha reducido con respecto a mayo (1,43%) y noviembre de 2024 (1,41%).

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró el número de apartamentos turísticos, con 91.757, lo que supone un incremento del 1,2% entre noviembre del año pasado y mismo mes de 2024. Le siguen la Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña, con 49.676 (-3%) y 48.411 (-25%) y 46.915 (-11%), respectivamente.

A continuación, por debajo de los 20.000 pisos vacacionales, se situaron Baleares (19.398 y -19,8%). Siguiendo el orden, la lista la completaron Galicia (15.236 y -22,5%) y Madrid (15.309 y -26%).

En cuanto a las plazas que suponen este total de viviendas turísticas, alcanzaron la cifra de 1,62 millones en el undécimo mes de 2025, frente a las 1,89 millones de noviembre de 2024, un 14% menos.

Por último, las plazas por vivienda turística pasaron así a las 4,93, cantidad inferior a las 5,04 por piso de la anterior estadística.