Numerosos vecinos participan en el tradicional Pancaritat en Andratx - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Andratx han participado en el tradicional Pancaritat, una jornada que pone el broche final a la Semana Santa, con salidas a pie desde el municipio hacia s'Arracó y, posteriormente, en dirección a Sant Elm.

La edición de este año ha contado con una alta participación y un ambiente festivo durante todo el recorrido, según ha destacado el Ayuntamiento de Andratx en una nota de prensa.

En s'Arracó, los 'xeremiers' han recibido a los caminantes y han acompañado el trayecto hasta la torre de Sant Elm, aportando el sonido tradicional a la romería.

En la caminata han participado la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y diversos regidores.

A lo largo del recorrido, agentes de la Policía Local y Protección Civil han velado por la seguridad de los participantes. Una vez en Sant Elm, la asociación de 'caparrots' de s'Arracó ha organizado la venta de 'panades' y 'coques', tanto dulces como saladas.

En la capilla de la torre de Sant Elm, el rector de Bunyola, Manolo Hernández, ha oficiado la misa, uno de los actos centrales de la jornada.

La celebración ha conluido con una ballada popular a cargo de la Colla de Xeremiers d'Andratx y Aires d'Andratx, poniendo el broche final a una jornada marcada por la tradición y la participación.