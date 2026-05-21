El Obispado de Mallorca sigue a la espera de una respuesta de Cort sobre la acogida de personas de la antigua prisión

Archivo - Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha reiterado que el Obispado mantiene su disponibilidad para acoger a personas desalojadas de la antigua prisión de Palma pero ha explicado que siguen a la espera de que el Ayuntamiento les dé una respuesta.

Así lo ha afirmado Taltavull este jueves en un encuentro con los medios de comunicación, en el marco de las Jornadas Mundiales de Comunicación Social.

Sobre el desalojo de la antigua prisión, ha recordado que el Obispado puso espacios a disposición de las instituciones para dar una opción habitacional a estas personas, de la mano de Cáritas y de la Fundación La Sapiència.

No obstante, ha lamentado que el Ayuntamiento "no ha respondido". "Saben nuestra propuesta y nos gustaría recibir una respuesta", ha dicho, a la vez que ha lanzado un mensaje a las personas que residen en la antigua prisión para que se "dejen ayudar".