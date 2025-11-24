La obra de la compañía mallorquina 'Sacrificció', primer premio en el certamen de creación teatral Art Jove

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Sacrificció', de la compañía mallorquina JATOVital, ha sido la ganadora del primer premio en el certamen de creación teatral joven Art Jove, que organiza el Instituto Balear de la Juventud (IbJove).

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, el premio son 3.000 euros en metálico y 3.000 euros más para poder hacer dos actuaciones, una de ellas en la Fira B!, organizada por el Institut d'Estudis Baleàrics, y la otra, en el Teatre Principal de Palma.

En la final celebrada el sábado en el teatro municipal Maruja Alfaro (Mar i Terra) de Palma, también se premiaron con un segundo premio ex-aequo las obras 'Chin chín', de la compañía menorquina La Vaca Company, y 'A la colònia penal', de la mallorquina Ínsula. Cada compañía recibirá, por este concepto, 1.500 euros.

El jurado, presidido por la dramaturga y directora Marga Arrom y formado por Victoria Vergés, técnica de artes escénicas del IEB, Bernat Molina, dramaturgo y director de la residencia de este certamen, y las actrices Camila Grigera y Àngela Tortajada, ganadoras del Certamen de Creación Teatral Joven Arte Joven 2023, destacó la dificultad de alcanzar un veredicto, dada la alta calidad de las propuestas finalistas.

En la final se representó un fragmento de entre 20 y 30 minutos de las propuestas finalistas, con el asesoramiento del director y dramaturgo Bernat Molina.

'Sacrificció' es una pieza de teatro de la pubertad firmada e interpretada por Lluís Sánchez, con dirección colaborativa y diseño lumínico de Marina Coll. Un rito escénico que opera como experiencia de inmersión simbólica. El jurado destacó, entre las virtudes de la propuesta ganadora, su espíritu rompedor y perturbador.

En cuanto a las otras obras ganadoras, 'A la colònia penal' es una adaptación libre de Kafka a cargo de Jan Marsol, que también dirige. Con Karen Codina, Sabrina Frías y Marina Lapiedra en escena, la propuesta analiza estructuras de poder y mecanismos de violencia desde un enfoque de absurdo teatral. 'Chin chín', por su parte, es una tragicomedia creada, dirigida e interpretada por Annët Batlles. Una aproximación disruptiva a dinámicas sociales y familiares, situada en un universo onírico de alto impacto narrativo.