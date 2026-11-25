Archivo - La obra 'Tot fent La bella Helena' llega al Teatre Principal de Palma este domingo - TEATRE PRINCIPAL DE PALMA - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Tot fent La bella Helena', el montaje teatral basado en la opereta de Jacques Offenbach llegará al Teatre Principal de Palma este domingo, 29 de noviembre.

La obra, con dirección escénica del mallorquín Miquel Mas Fiol y dirección musical de Pablo Ruz, es una coproducción del Teatre Lliure de Barcelona y el Teatre Principal de Palma. Se trata de la segunda corproducción con un centro público de Cataluña esta temporada.

Según ha destacado el Teatre Principal en una nota de prensa, el reparto lo forman los intérpretes y músicos Sergi Boqué, Jordi Cornudella Heras, Gerard Franch, Carme Milán, Lluís Oliver, Mel Salvatierra y Núria Vinyals Mañarikua.

Complementan el montaje la escenografía y la iluminación de Mireia Sintes, el vestuario de Júlia López i Melià, la caracteritzación de Toni Santos, los audiovisuales de Marc Algora, los arreglos, espacios sonoro y sonido de Pablo Ruz y el movimento de Davo Marín.

El Teatre Lliure abrió con esta obra el pasado septiembre la temporada teatral en la que celebra sus primeros 50 años de existencia. Precisamente, 'Tot fent La bella Helena' es una comedia que mira a los orígenes del Lliure y reflexiona sobre el trabajo colectivo y la nostalgia a partir de un grupo de jóvenes artistas.

El espectáculo, han explicado, nace de una investigación sobre un espectáculo mítico del Lliure, 'La bella Helena' de Jacques Offenbach, y de la historia de los fundadores de este teatro.

Mas Fiol ha destacado el trabajo colectivo de los orígenes: "Me fascinó ver como Lluís Homar o Anaa Lizaran, que yo los tengo idolatrados, estaban allí y vendían entradas o hacían escenografías... Es decir, había una idea del oficio teatral que pasaba mucho más allá de los focos, y la idea de que prácticamente vivían allí y su vida giraba alrededor del teatro".

Este descumbrimiento le llevó a plantearese qué pasaría si ahora un grupo de jóvenes "quisiera regresar al Lliure real, al de los años 76, 77, 78, 79, cuando hacían vida como una cooperativa".

"El público verá una obra que está por hacer, es decir, una compañía de locos que han invadido y ocupado el Teatre Lliure de Gràcia para volver a la esencia", ha destacado Mas Fiol, agregando que el público tiene un papel activo.

El espectáculo mantiene elementos propios de la opereta, como las canciones y las músicas, pero jugando también con la idea de una obra que todavía está en proceso de construcción.