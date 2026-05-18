Las obras del acceso al Hospital de Felanitx y la entrada desde Campos finalizarán este mes de julio

El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, visitan las obras de la rotonda de acceso al futuro Hospital de Felanitx. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca acabará las obras de los accesos al futuro Hospital de Felanitx y la reordenación de la entrada al pueblo desde Campos este julio.

La infraestructura, presupuestada en 2,5 millones de euros, se encuentra en un estado de construcción avanzado y, de hecho, los vehículos ya utilizan la infraestructura nueva, según ha explicado la institución insular en un comunicado.

El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, y el director insular de Infraestructures, Rafel Gelabert, han visitado esta obra de mejora de la red vial que muy pronto estará completamente finalizada.

"Esta es una obra muy importante para mejorar la movilidad y la seguridad, no sólo en Felanitx, sino también en toda la comarca del Llevant. Son los accesos al futuro hospital y la reordenación de la entrada de Felanitx para dar más fluidez a los usuarios del pabellón polideportivo Guillem Timoner, del polígono y del futuro hospital", ha indicado Rubio.

El proyecto también incluye un eje cívico para peatones, que conecta el pabellón deportivo y el futuro hospital con el pueblo de Felanitx.

"El objetivo del Consell de Mallorca es escuchar a los ayuntamientos y crear las infraestructuras que mejoren la vida de los ciudadanos. Este es un ejemplo claro de modernización que resuelve una demanda histórica del pueblo", ha alegado.

La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, ha agradecido al conseller insular la implicación de la institución insular para impulsar este proyecto, tan "necesario" para el municipio y el futuro hospital que tiene que construir el Govern.

La intersección en la entrada de Felanitx estaba canalizada con carriles centrales de espera para girar a la izquierda y para acceder al pabellón deportivo municipal o salir. El enlace en la zona del pabellón polideportivo Guillem Timoner se ha modificado mediante la ejecución de una rotonda, que permite todos los movimientos posibles.

Para diseñar la rotonda nueva, que facilita el acceso tanto al polígono --para reducir el tráfico en la rotonda del hospital-- como al pabellón deportivo, se ha tenido en cuenta la explotación habitual de esta instalación, con problemas circulatorios los sábados y cuando hay acontecimientos especiales. Asimismo, se ha intentado minimizar la pérdida de plazas de aparcamiento de este polideportivo, al adaptar las dimensiones de la rotonda.

Por otra parte, la rotonda que había antes presentaba algunos problemas de ordenación del tráfico. Con la futura construcción del centro hospitalario, que se hará en una parcela anexa, los problemas de tráfico corrían riesgo de incrementarse. Por eso, se han aumentado las dimensiones de la rotonda que había y se ha incluido el acceso al nuevo hospital de Felanitx.

También se ha considerado fundamental dar más accesos al polígono industrial de Son Colom, para mejorar el tráfico de esta rotonda y dinamizar las entradas y salidas. Con este objetivo, el proyecto ha potenciado y aumentado la sección de la calle de Son Negre, desde la rotonda nueva hasta el acceso al pabellón, que permite otro punto de acceso al polígono y reduce el tráfico de vehículos pesados que acceden a la rotonda. El hospital tiene previsto un único acceso por la rotonda situada en la esquina sudeste del solar.

Además, los felanitxers ya pueden disfrutar de un eje cívico entre el hospital y el pabellón polideportivo, que integra y facilita el acceso para los peatones y el uso de la bicicleta desde el centro de la población.

La anchura del carril bici es de 2,50 metros y la del paseo para peatones es de dos metros, ambos de hormigón. Este vial cívico se alarga hasta el camino de Son Mesquida, para mejorar la accesibilidad de los vecinos de la zona al núcleo urbano.