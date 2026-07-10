Las obras del aeropuerto de Palma están "casi acabadas"

Reunión entre CAEB y Aena - CAEB

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras del aeropuerto de Palma están en su fase final, "casi acabadas", según ha trasladado Aena a la Confederación de Asociaciones de Empresas de Baleares (CAEB) en un encuentro este viernes.

La presidenta de la patronal, Carmen Planas, se ha reunido con una delegación de Aena encabezada por su vicepresidente ejecutivo, Javier Marín, la directora general de Aeropuertos, Elena Mayoral, y el director de Son Sant Joan, Tomás Melgar.

El objetivo ha sido dar a conocer el avance de las obras del aeropuerto del Palma, así como los proyectos previstos para los aeródromos de Menorca y Eivissa.

Según ha trasladado CAEB en una nota de prensa, las obras en el aeropuerto de Palma están en su fase final, "casi acabadas", tras una inversión de 600 millones realizada por Aena.

La modernización, mejora de espacios y apuesta por equipamiento tecnológico se trasladará los próximos años a los otros dos aeropuertos baleares, donde el ente aeroportuario prevé invertir cerca de 400 millones de euros en el quinquenio 2027-2031.

"Es una buena noticia", ha señalado Planas, acompañada en la reunión por el vicepresidente de CAEB, Rafael Roig, y la vicepresidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María José Aguiló.

Durante la misma, desde la patronal se ha trasladado a Aena la necesidad de "mejorar la gestión, especialmente los flujos aéreos", para "evitar la sensación de saturación que los aeropuertos tienen en horas punta y encaminarse así hacia el objetivo de sostenibilidad por el que apuesta Baleares".

Por parte de Aena, su vicepresidente ha asegurado que, al igual que las obras realizadas en Palma, los proyectos previstos en Menorca y Eivissa responden a la necesidad "ampliar y modernizar los espacios; en ningún caso de incrementar el número de vuelos".

La reunión se enmarca en los contactos iniciados el pasado verano para mejorar la comunicación de los proyectos previstos por la entidad aeroportuaria en "infraestructuras esenciales para Baleares", ha subrayado Planas.