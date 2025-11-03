Las obras del aeropuerto de Palma ya no afectarán a los pasajeros a partir del próximo verano

Reunión entre representantes de Aena y del Govern balear en el aeropuerto de Palma - EUROPA PRESS

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras del aeropuerto de Palma no afectarán a los pasajeros a partir del próximo verano, aunque quedarán por realizar actuaciones hasta finales de año.

Así lo ha destacado este lunes el vicepresidente de Aena, Javier Marín, en declaraciones a los medios después de reunirse con los consellers de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; y de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

Está previsto que las obras terminen a finales de 2026, aunque, según ha celebrado también Mateo, el pasajero ya no las percibirá de cara a la próxima temporada.

No obstante, ha subrayado que desde el Govern continúan manteniendo "cierta preocupación" y que, por ello, seguirán "vigilantes" para que las obras se lleven a cabo con seguridad para los trabajadores. Así, ha exigido a Aena que adopte las "medidas necesarias" en este sentido.

Además, ha recordado que el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) realiza visitas mensuales al aeropuerto de Palma. "Seguirá vigilante con que se mantengan esas condiciones de confort y de seguridad de todos los trabajadores de este aeropuerto", ha dicho el conseller.

De su lado, el vicepresidente de Aena ha explicado que los trabajos están actualmente en un 70 por ciento y que las actuaciones pendientes para el año que viene serán "menos visibles". "Es una obra que era necesaria y que permitirá al aeropuerto de Palma prestar un servicio de calidad como el que la isla de Mallorca se merece", ha afirmado.