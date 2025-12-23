Las obras de ampliación del IES Ses Estacions de Palma encaran la recta final - CAIB

PALMA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras de ampliación del IES Ses Estacions de Palma, iniciadas el pasado mes de febrero, encaran la recta final.

En una nota de prensa, la Conselleria de Educación y Universidades del Govern balear ha informado que el conseller del ramo, Antoni Vera, ha visitado este martes el IES Ses Estacions de Palma para conocer el estado de ejecución de las obras de ampliación del centro, iniciadas el pasado mes de febrero, y el túnel subterráneo de la Guerra Civil que se descubrió durante las obras.

Vera ha estado acompañado en esta visita por la directora general de Relaciones Institucionales y Relaciones con el Parlament de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Xesca Ramis; la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca; la directora insular de Patrimonio, Maribel Arnau, y el profesor e historiador Tomeu Fiol.

Este refugio histórico, localizado en el patio del antiguo colegio, ha obligado a redistribuir la cimentación para garantizar la preservación de su estructura sin paralizar las obras. El Govern, con el visto bueno de Patrimonio del Consell de Mallorca, ha previsto habilitar un acceso desde el propio instituto para futuras visitas. Hasta ahora se han realizado actuaciones de limpieza, instalación de iluminación provisional, refuerzo de suelos y cierre con puerta metálica para regular el acceso. El coste total de estas intervenciones ha sido de 15.081,19 euros.

Durante la visita, el conseller Vera ha indicado que el refugio tiene una salida previsiblemente en el 'hall' de entrada al instituto. El objetivo es realizar las excavaciones pertinentes para recuperar este túnel, que no estaba documentado. La Conselleria ha contado con el apoyo del Consell de Mallorca en las actuaciones llevadas a cabo en el refugio.

En cuanto a las obras de ampliación, que comenzaron el mes de febrero, cuentan con un presupuesto de 2.831.397,65 euros y está previsto que finalicen el próximo mes de marzo. El proyecto incluye la construcción de un nuevo edificio de planta baja y dos pisos, conectado con el edificio actual, para impartir Formación Profesional básica en Servicios administrativos, Grado Medio en Gestión administrativa, Grado Superior en Administración y finanzas y Grado Superior en Asistencia a la dirección. También se prevé un aula polivalente para descongestionar los estudios de ESO y Bachillerato. Las obras están financiadas con el Factor de Insularidad (REIB).