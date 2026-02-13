Las obras para evitar inundaciones de Sant Llorenç comenzarán el próximo mes de abril

Archivo - Tractor recogiendo desperfectos tras las inundaciones de Sant Llorenç. - EUROPA PRESS/ISAAC BUJ - Archivo

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de mejora del encauzamiento del Torrente de Ses Planes, a su paso por el municipio mallorquín de Sant Llorenç des Cardassar, comenzará en el próximo mes de abril, según ha anunciado este viernes el presidente del Consell, Llorenç Galmés.

Así lo ha declarado tras una rueda de prensa en el Consell, donde ha explicado también que el proyecto contará con un presupuesto de nueve millones de euros y un plazo de ejecución de 11 meses. Según ha dicho, las obras de contención supondrán una capacidad de drenaje de 500 toneladas de agua por segundo en el torrente de Ses Planes.

También ha criticado a su predecesora, la expresidenta de Consell Catalina Cladera, por "no haber hecho nada" tras las inundaciones de 2018, en las que murieron 13 personas, y ha denunciado que al PP le bloquearon las medidas que había propuesto durante la anterior legislatura.

Por lo tanto, ha asegurado que cuando el PP llegó al equipo de gobierno del Consell en 2023 "trabajó a contrarreloj para que este proyecto fuera una realidad y se pudiese ejecutar lo antes posible".

Por último, ha celebrado estas obras "tan esperadas y reivindicadas y, sobre todo, necesarias para garantizar la seguridad de todos los mallorquines y especialmente de los habitantes de San Llorenç".