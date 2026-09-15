Las obras del nuevo colegio Sa Fontassa de Es Mercadal encaran su recta final

Obras en el centro educativo Sa Fontassa, de Mercadal - CAIB

MENORCA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha visitado este martes las obras de construcción del nuevo colegio Sa Fontassa de Es Mercadal, en Menorca, que encaran su recta final.

Vera ha explicado que el proyecto representa una inversión de 8,39 millones de euros y permitirá dotar al municipio de Es Mercadal de un nuevo equipamiento educativo moderno, amplio y adaptado a las necesidades actuales. El futuro centro contará con una superficie construida de 3.636 metros cuadrados y una capacidad para 450 alumnos, y acogerá a los estudiantes del colegio Mare de Déu del Toro, que este curso cuenta con 259 alumnos.

El nuevo colegio Sa Fontassa será un centro de dos líneas y dispondrá de seis aulas de educación infantil, 12 de educación primaria y una Unidad Educativa Específica en Centro Ordinario, además de todos los espacios complementarios necesarios para ofrecer una educación de calidad e inclusiva.

El conseller ha señalado que "esta nueva infraestructura dará respuesta a las necesidades de escolarización del municipio y permitirá solucionar los problemas de falta de espacio que ha sufrido durante los últimos años el CEIP Mare de Déu del Toro, que actualmente solo dispone de una línea educativa."

En esta línea, ha destacado que, una vez finalizadas las obras, la Conselleria de Educación y Universidades liderará el proceso de traslado al nuevo centro con la colaboración del Ayuntamiento de Es Mercadal y de la comunidad educativa del colegio Mare de Déu del Toro.

Durante la visita, Vera ha subrayado la apuesta del Govern por la mejora de las infraestructuras educativas y ha señalado que el nuevo centro supondrá una mejora muy importante para los alumnos, las familias y los profesionales de la educación del municipio, con espacios más amplios, modernos y adecuados para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras.

Vera ha hecho hincapié en que esta actuación se enmarca en el esfuerzo inversor que la Conselleria de Educación y Universidades lleva a cabo en Menorca para ampliar y modernizar la red de centros educativos de la isla.

En este sentido, ha informado que el curso 2026-2027 de formación profesional, que comienza el lunes 21 de septiembre, se iniciará con la puesta en marcha del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional de Ciutadella, un centro de referencia en los estudios de hostelería y turismo que refuerza la oferta formativa de la isla y da respuesta a las necesidades de cualificación profesional de un sector estratégico para Menorca. El conseller ha visitado también este centro de Ciutadella esta mañana para ver de primera mano la recta final de las obras.

Además, ha apuntado que la Conselleria de Educación y Universidades impulsa nuevas actuaciones con proyectos actualmente en marcha, como la reforma del polideportivo del instituto Maria Àngels Cardona, la redacción del proyecto del CEPA Joan Mir i Mir, la futura nueva sede del Conservatorio de Maó y la reforma de las fachadas, cubiertas y carpinterías del instituto Josep Maria Quadrado.

Según ha dicho, a estas iniciativas se suman las actuaciones ejecutadas durante el último año, con una inversión de más de 75.000 euros en pequeñas obras de mejora, entre las que destacan la reparación de las goteras del gimnasio del colegio Mare de Déu de Gràcia de Maó, la mejora de las fisuras del gimnasio del instituto Joan Ramis i Ramis y las intervenciones realizadas en el sistema de climatización del instituto Josep Maria Quadrado.