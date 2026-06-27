Las obras en la planta de compostaje de Llucmajor avanzan a "buen ritmo" tras finalizarse dos nuevas fases

Vista aérea de la nueva planta de compostaje de Llucmajor. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha apuntado que las obras de la nueva planta de compostaje para la fracción orgánica de los residuos municipales (FORM), ubicada en Llucmajor, avanzan a "buen ritmo" hacia su recta final tras acabar dos nuevas fases de la infraestructura.

Se trata de las actuaciones contenidas en las fases II y III de la nueva planta de compostaje que han finalizado este mes de mayo, según ha detallado la institución insular en un comunicado.

La planta es una infraestructura estratégica para avanzar hacia un modelo de gestión de residuos "más sostenible" y "alineado con los objetivos europeos de economía circular".

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha señalado que la finalización de estas dos fases representa un "hito importante" en la modernización de las infraestructuras ambientales de Mallorca y contribuye al "cumplimiento de los objetivos establecidos por la Unión Europea en materia de prevención, reutilización y reciclaje de residuos".

"El Consell de Mallorca refuerza su compromiso con la protección del medioambiente y el aprovechamiento eficiente de los recursos", ha añadido.

Por su parte, el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha afirmado que la nueva planta de compostaje de Llucmajor permitirá incrementar la capacidad de tratamiento de la materia orgánica recogida selectivamente en Mallorca, al producir "un compost de calidad".

Las actuaciones ejecutadas han sido financiadas por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España.

A través de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, la fase II ha recibido una subvención de casi 8,4 millones de euros y la fase III una subvención de aproximadamente 5,9 millones de euros, destinadas a la construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos de manera separada.

Este proyecto forma parte de las actuaciones seleccionadas en el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 2024, dentro del Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, financiado por la Unión Europea. Las actuaciones tratan de contribuir al cumplimiento del objetivo europeo de finalización de proyectos de gestión de residuos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así, las fases II y III de la planta de compostaje de Llucmajor han sido subvencionadas con un importe total de más de 14,2 millones de euros, destinados a la construcción de instalaciones para el tratamiento de biorresiduos recogidos de manera separada, para promover los objetivos de transición ecológica, economía circular y mejora de la gestión de los residuos municipales.

Se trata de una infraestructura estratégica que permitirá tratar 21.000 toneladas de residuos orgánicos al año y que supondrá una inversión total de 30 millones, 20 de ellos serán financiados con fondos europeos.