Las obras de rehabilitación de las fachadas de los edificios de s'Escorxador empezarán en 2027

Archivo - El portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha avanzado que la rehabilitación del exterior de los edificios del recinto municipal de s'Escorxador comenzará en el primer semestre de 2027 y contará con un presupuesto de 1,8 millones de euros.

Según ha anunciado el portavoz adjunto del Ayuntamiento, Llorenç Bauzá, en una rueda de prensa para explicar los acuerdos de la Junta de Gobierno, el proyecto tendrá una duración de 11 meses una vez iniciadas las obras.

Bauzá ha explicado que el proyecto ya fue aprobado en el mes de febrero por la Comisión de Centro Histórico del Consistorio y contempla actuaciones en los elementos de madera y de metal de las fachadas y el sistema de canalización del agua de lluvia.

Así, ha destacado que estos trabajos se suman a los ya previstos en el recinto, como la instalación eléctrica, la iluminación y obras para mejorar la accesibilidad a personas con movilidad reducida.

El también regidor de Función Pública de Cort ha catalogado esta intervención como "histórica" al poner en valor "la conservación del patrimonio e impedir el abandono de los espacios municipales". "Hay que materializar las palabras en hechos", ha concluido.