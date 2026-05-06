Las obras de remodelación de la Placeta del Jardinet de Esporles costarán más de medio millón de euros

Obras de remodelación de la Placeta del Jardinet de Esporles. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca invertirá 535.000 euros en las obras de remodelación de la Placeta del Jardinet de Esporles y la construcción de una rampa accesible en el paseo del Rei.

Ambas actuaciones, según ha informado la institución insular en un comunicado, están incluidas en el Plan de Obras y Servicios 2024-2025.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, y el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, han visitado este miércoles las obras, que comenzaron a mediados del mes de abril y que previsiblemente estarán listas en seis meses.

La actuación consiste en la sustitución del pavimento y la renovación del resto de elementos urbanos y servicios existentes, a excepción de la parte posterior de la plaza, la zona del parque infantil, dado que ha sido renovada recientemente.

El proyecto también incluye la sustitución del alumbrado mediante columnas luminarias y la restauración de toda la red de recogida de pluviales, con conexión a la red general exterior de la plaza.

Asimismo, se creará una zona de sombra en el centro de la plaza mediante la instalación de una cubierta téxtil que se podrá retirar en el caso de que sea necesario y se renovarán los alcorques que forman bancos para darles un aspecto más moderno.

Las obras también incluyen la mejora de la accesibilidad del paseo del Rei mediante la construcción de una rampa desde la calle de Joan Riutort.

Estas actuaciones, ha señalado Galmés, "permitirán mejorar la calidad de vida de los vecinos, que dispondrán en una plaza renovada y una mejor accesibilidad a uno de los paseos más emblemáticos de la localidad".

2,4 MILLONES EN INVERSIONES

Tras la visita a los proyectos financiados con el Plan de Obras y Servicios se ha celebrado una reunión en el Ayuntamiento de Esporles, en la cual se han repasado las subvenciones que el Consell de Mallorca ha otorgado al municipio, que ascienden a los 2,4 millones de euros.

Entre las partidas figuran los 683.000 euros concedidos dentro del POS y 131.000 euros del Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (Paesc) para 2024-2025. En cuanto al Convenio del ciclo del agua se han concedido 298.000 euros de subvención correspondientes a 2024 y otros 76.700 del año 2025.

A ello hay que sumar otras inversiones aportadas por Servicios Sociales (300.000 euros); Deportes (272.000 euros); Patrimonio y Cultura (25.000 euros) y Turismo (25.000 euros). Asimismo, el municipio ha recibido del Consell 27.300 euros de la convocatoria de administración electrónica y diversas partidas para la promoción del producto local y la dinamización del comercio que suman 80.000 euros.

Asimismo, Galmés y Amate han aprovechado la visita a Esporles para reunirse con miembros de la Asociación de Vecinos de Son Cabaspre para informarles acerca del estado del proyecto de acondicionamiento del vial de la zona, que se encuentra en la etapa 3 de la Ruta de Piedra 'pedra en sec' GR-221.

Ya ha recibido la aprobación definitiva, se encuentra en fase de tramitación y cuenta con una inversión prevista de 373.443 euros.