Las obras de la residencia para personas mayores dependientes de Andratx finalizarán en 2027

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la residencia para personas mayores dependientes de Andratx, con 60 plazas, avanzan a buen ritmo y está previsto que finalicen en 2027.

Así lo han destacado la directora general de Atención a la Dependencia y las personas con Discapacidad, María Castro, y el gerente del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales, Alejandro Mora, en una visita a las obras este martes, junto con la alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo.

La futura residencia, con un coste de 10,5 millones de euros, será la primera de titularidad pública que se construirá en el municipio y se ubicará en la calle de Son Lluís, 7. Tendrá tres plantas y una superficie construida total de 3.700 metros cuadrados.

La directora general de Atención a la Dependencia ha subrayado que esta residencia es "un claro ejemplo de cuál es la nueva mirada" que, ha explicado, parte de un modelo centrado en la persona en el que cada usuario tendrá una unidad de convivencia de diez personas, lo "más parecido a un domicilio particular".

Por otra parte, el gerente del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales ha expuesto que el edificio está planteado de forma que los usuarios tengan siempre vistas a la naturaleza.

"Es una infraestructura integrada en el entorno y con materiales muy cálidos, que proporcionan una sensación de bienestar", ha subrayado.