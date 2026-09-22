El Observatorio contra el absentismo aborda los proyectos vinculados a la nueva convocatoria de ayudas. - FEHM

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Baleares para la Productividad y contra el Absentismo se ha reunido este martes en Palma para avanzar las actuaciones que podrán desarrollarse al amparo de la nueva convocatoria de ayudas de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, que se enmarcan en los acuerdos tripartitos firmados entre el Govern y las organizaciones firmantes del convenio colectivo.

Durante la sesión, según ha explicado en un comunicado la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), las organizaciones empresariales y sindicales integrantes del Observatorio han abordado los distintos proyectos que podrán impulsarse en los tres ámbitos definidos en las bases en relación a absentismo laboral, la igualdad y la conciliación.

La reunión ha contado con la participación de la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y de la directora general de Trabajo y Salud Laboral, María de la Luz Moreno, quienes han explicado el alcance de la convocatoria y sus principales líneas de actuación.

CABRER DESTACA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TRIPARTITOS

Cada organización podrá concurrir a la convocatoria con sus propios proyectos, en el caso de la FEHM el proyecto que presentará tiene relación directa con la materia propia del Observatorio, concretamente con el absentismo.

El primer paso para que el observatorio pueda desarrollar propuestas y líneas de acción es contar con datos objetivos y rigurosos directamente relacionados con los sectores de actividad como alojamientos, restauración y ocio nocturno, y que la FEHM pondrá a disposición del Observatorio.

Cabrer ha destacado el cumplimiento de los acuerdos tripartitos firmados hace un año tanto en lo que se refiere a salud laboral, como a lo referente al Observatorio. Se ha mostrado satisfecha de que el Observatorio inicie su recorrido en beneficio de empresas y trabajadores.

ABSENTISMO ENTRE EFECTOS EN EL PRÓXIMO CONVENIO

En este marco, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) tiene previsto promover un estudio exhaustivo, actualizado y específicamente ajustado a la realidad de los sectores económicos incluidos en el ámbito del Convenio Colectivo de Hostelería de Baleares.

El objetivo es disponer de datos reales y contrastados que permitan dimensionar el absentismo, analizar sus causas y evolución y, a partir de ellos, sustentar propuestas concretas.

La FEHM pondrá las conclusiones a disposición del conjunto del Observatorio para que patronales y representación sindical puedan trabajar sobre una misma base de información, compartir un diagnóstico, definir un plan de acción y evaluar, después de su implantación, la eficacia de las medidas que se adopten.

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, ha señalado el espíritu constructivo de la mesa de todas las partes, así como el orden lógico de todos los pasos dados por parte de los firmantes del acuerdo y en este sentido ha puesto el foco en hacer frente común ante las administraciones que son los que tienen mayor capacidad para llevarlas a cabo.

Aguiló ha incidido en la importancia de que lo que se trabaje en el seno del Observatorio tendrá efectos en las negociaciones del próximo Convenio Colectivo.

El secretario general de la Federación de servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), José García Relucio, ha expuesto las líneas generales de los proyectos que prevé desarrollar en el marco de la convocatoria, con especial atención a las cuestiones relacionadas en materia de conciliación e igualdad y al seguimiento de los planes.

UN INSTRUMENTO PREVISTO EN EL CONVENIO COLECTIVO

El XVII Convenio Colectivo Sectorial de Hostelería de la Comunidad Autónoma de Baleares fue acordado el 8 de julio de 2025 y publicado en el BOIB núm. 104, de 5 de agosto de 2025.

Su Disposición adicional quinta contempla la creación del Observatorio para la Productividad y contra el Absentismo, integrado en la Comisión Paritaria y concebido para analizar y realizar el seguimiento del absentismo en el ámbito funcional del convenio.

Posteriormente, el 23 de julio de 2025, el Govern, las organizaciones empresariales y UGT firmaron en el Consolat de Mar el Acuerdo tripartito para la conciliación de la vida laboral y familiar, y la mejora de la productividad, del control del absentismo y el bienestar laboral en el sector de la Hostelería.

El Observatorio se constituyó formalmente el 24 de noviembre de 2025 y celebró su primera reunión de trabajo el 9 de abril de 2026. La sesión de este martes da continuidad a ese trabajo y la próxima reunión tendrá lugar en el mes de marzo, una vez que se dispongan de los datos de este estudio.

NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDAS

La reunión ha permitido analizar la Resolución de la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para financiar los gastos de funcionamiento de los observatorios sobre igualdad, conciliación y absentismo laboral de las organizaciones sindicales y empresariales legitimadas para negociar el Convenio Colectivo de Hostelería.

La convocatoria fue publicada en el BOIB núm. 111, de 5 de septiembre de 2026, está dotada con 366.000 euros y abrió el plazo de presentación de solicitudes el 8 de septiembre de 2026. En materia de absentismo contempla, entre otras actuaciones, el análisis de sus causas, el diseño de estrategias para reducirlo y el desarrollo de sistemas de seguimiento y recopilación de datos.

REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL Y SINDICAL

El Observatorio tiene carácter paritario y cuenta con representación de las organizaciones empresariales y sindicales de las diferentes islas.

Por parte de la FEHM han asistido María José Aguiló, Inés Batle y Lara Alonso; por FEHIF, Santiago García Ramón, de forma telemática; por ASHOME, Azucena Jiménez Ruiz, también telemáticamente; por Restauración CAEB, Bartolomé Mas Bibiloni; por ABONE, Miguel Pérez-Marsá; y por la Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes (PIME), Jordi Bosch Morlà, por vía telemática.

Como asesores de la representación empresarial han participado Miquel Planas Font, asesor de Restauración CAEB, ABONE y PIME, y Javier Sola y Carmen Bardi, asesores de la FEHM. Por parte de UGT han participado José García Relucio, Cecilia Brizuela, Antonio Sánchez y José María Roqueta, este último por vía telemática, acompañados por los asesores María Gómez Merino y Lorenzo Navarro.

También han participado, en representación del Govern, la consellera Catalina Cabrer y la directora general María de la Luz Moreno Romero.

La reunión ha permitido avanzar en la coordinación de los trabajos del Observatorio y en la definición de iniciativas que aporten información, diagnóstico y herramientas útiles para el seguimiento del absentismo, la igualdad, la conciliación y la productividad en el sector de la hostelería de las Islas.