Obtén el título de Bachillerato en Baleares: fechas para la inscripción a la prueba libre

PALMA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción a la prueba libre para obtener el título de bachillerato se abrirá el próximo lunes 26 de enero, que permanecerá abierta hasta el 9 de febrero.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidaes, las pruebas, que se dirigen a las personas mayores de 20 años que quieran obtener directamente este título, se llevarán a cabo los días 14, 15 y 16 de abril de 2026 en Palma, Ciutadella y Eivissa

¿QÚÉ REQUISITOS HAY?

Pueden inscribirse todas las personas que acrediten:

-Tener veinte años o cumplirlos durante el año natural en que se realiza la prueba.

-Residir en Baleares.

-No estar en posesión del título de bachiller regulado en el artículo 37 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, modificada por la Ley orgánica 3/2020, de 20 de diciembre, ni de ningún título declarado equivalente u homologado a todos los efectos. No estar matriculadas en enseñanzas de bachillerato en ninguna modalidad o régimen.

¿QUÉ PLAZOS HAY Y DÓNDE SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS?

-Fecha de inscripción: del 26 de enero al 9 de febrero de 2026, ambos incluidos.

-Fecha de las pruebas: días 14, 15 y 16 de abril de 2026, de 15.00 a 21.30 horas.

-Lugar de las pruebas: IES Ses Estacions, IES Maria Àngels Cardona e IES Santa Maria d'Eivissa.

-Modalidades: Artes, Ciencias y Tecnología, General, Humanidades y Ciencias Sociales.

La información completa sobre la convocatoria, así como los trámites y la documentación necesaria, se puede consultar en la página web del Servicio de Ordenación Educativa.