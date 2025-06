OCB presentará su tercer recurso al TC por la exención del catalán en la sanidad pública

PALMA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Obra Cultural Balear (OCB) interpondrá un tercer recurso ante el Tribunal Constitucional, en esta ocasión contra la ley de macrogranjas, al considerar que vulnera derechos fundamentales por eliminar el requisito de conocimiento de catalán para el personal sanitario en la sanidad pública de Baleares.

Según ha informado este viernes el presidente de la entidad, Antoni Llabrés, en rueda de prensa esta medida, incluida en la nueva normativa, supone un "caos legislativo sin precedentes", carece de justificación legal y representa un retroceso en los derechos lingüísticos.

Asimismo, Llabrés ha acusado a los grupos parlamentarios que apoyan la medida de "no saber explicar la cronología ni el contenido exacto de los cambios introducidos", y ha afirmado que esta situación crea inseguridad jurídica. También ha asegurado que la eliminación del requisito de catalán en la sanidad se ha basado en una "falacia" no respaldada por datos, ya que, en la práctica, "no hay estudios que avalen que pedir catalán impida cubrir plazas sanitarias".

Por este motivo, la OCB ha presentado los datos de una convocatoria de estabilización de 2023 en la que se exigieron conocimientos de catalán en 35 categorías sanitarias, afectando a 2.035 plazas. En 38 categorías, ha afirmado Llabrés, hubo más aspirantes con acreditación lingüística que plazas ofertadas. En el caso de enfermería, por ejemplo, se presentaron 2.799 personas para 1.182 plazas. Solo en 11 categorías no se alcanzó esa ratio, aunque, según han afirmado, el impacto fue "mínimo".