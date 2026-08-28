Ocho comercios de Formentera reciben el distintivo 'Emblemàtics Balears'. - CAIB

FORMENTERA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Consell Insular de Formentera han entregado a ocho comercios de la isla las placas que les distinguen como 'Emblemàtics Balears', una iniciativa cuyo principal objetivo es reconocer, proteger y dar visibilidad a los comercios de proximidad con una trayectoria especialmente vinculada a la historia y la identidad de los municipios.

Los establecimientos que han recibido esta distinción son Can Forn, Forn Can Jeroni, Forn Can Manolo, Forn Sant Ferran, Llibreria Tur Ferrer, Macramé, sa Farinera y Teixits J. Marí Serra.

La gerente de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears), Silvia Delgado, y el conseller de Turismo, Comercio, Innovación y Vivienda del Consell Insular de Formentera, Artal Mayans, han visitado cada uno de los negocios para hacer entrega de los distintivos y compartir el reconocimiento con las personas y familias que los han mantenido abiertos a lo largo de los años.

El proyecto, impulsado por ADRBalears de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía con la colaboración de las administraciones locales, pone en valor establecimientos que destacan por su arraigo, su trayectoria histórica y el patrimonio material o inmaterial que conservan.

El objetivo es preservar y dar a conocer un comercio de proximidad que, más allá de su actividad económica, contribuye a explicar la singularidad y la evolución de cada localidad.

En el caso de Formentera, detrás de estas ocho placas hay décadas de trabajo, relevos generacionales, oficios que se han mantenido con vida y familias que han crecido al mismo tiempo que lo hacía la isla. Son comercios que han sido testigos de la transformación de Formentera y que continúan formando parte de su vida cotidiana, según ha resaltado el Govern.

La historia de estos comercios explica también la evolución de Formentera. A pesar de todos estos cambios, estos comercios han sabido adaptarse sin perder el vínculo con el lugar en el que nacieron ni la forma de entender el comercio que hace que muchas personas todavía entren por la puerta y sean recibidos por su nombre.

La historia, las fotografías, la ubicación y los datos de contacto de cada uno de los establecimientos distinguidos se pueden consultar en la página web de 'Emblemàtics Balears', donde también se pueden descubrir los comercios reconocidos del resto de islas.

Actualmente, hay 34 municipios de Baleares con un total de 406 comercios catalogados adheridos a este sello.

Con este reconocimiento, el Consell Insular de Formentera y ADRBalears han querido dar las gracias a todas las personas que, durante décadas, han levantado cada mañana la persiana de estos negocios y han contribuido a mantener un comercio de proximidad con nombre, apellidos e historia propia.