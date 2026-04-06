Ocho detenidos y desarticulado un grupo criminal dedicado a empadronar ilegalmente a extranjeros en Palma

PALMA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas por supuestamente empadronar ilegalmente a extranjeros en Palma, con al menos 70 beneficiarios de la trama.

La investigación ha revelado una estructura criminal con una estabilidad de al menos tres años y un ánimo de lucro sostenido, ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa este lunes.

Según el Grupo I de la Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, que inició la investigación, la organización utilizaba una estructura documental fraudulenta diseñada para eludir los controles administrativos del padrón municipal, buscando oficinas con menos mecanismos de fiscalización.

Así, el grupo supuestamente creaba contratos de alquiler y arras falsos, suplantando la identidad de los propietarios reales de los inmuebles. Una vez hecho el contrato falso, firmaban autorizaciones de empadronamiento a favor de terceros, cobrando entre 250 y 300 euros por cada alta ilícita.

Con la investigación se ha constatado que los presuntos miembros de la organización se distribuían las funciones de forma coordianada y se han identificado 70 beneficiarios directos.

El objetivo final de estas altas no era el uso de la vivienda, sino el acceso a la tarjeta sanitaria, la obtención de la tarjeta ciudadana o la generación de antecedentes de residencia para tramitar expedientes de arraigo social.

Con todo, la Policía detuvo a cinco hombres y a tres mujeres como presuntos autores de un delito de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal.