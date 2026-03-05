Ocho proyectos piloto permiten recabar datos en tiempo real aplicados a espacios naturales o recursos hídricos

Un momento de la 'Jornada de Puertas Abiertas: Retos Espai Cotib'. - CAIB

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ocho proyectos piloto elaborados por el Govern y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han permitido validar tecnologías de captación de datos en tiempo real aplicadas a espacios naturales, recursos hídricos, infraestructuras críticas y gestión de aforos.

Estas iniciativas han sido presentadas este jueves en la 'Jornada de Puertas Abiertas: Retos Espai Cotib', celebrada en las instalaciones del Parc Bit.

El encuentro técnico, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, se enmarca en la actividad del Espacio de Conocimiento para un Territorio Inteligente Balear (Cotib), una iniciativa orientada a comprender, gestionar y proteger el territorio a través del conocimiento, la tecnología y la innovación.

Todos los proyectos presentados tienen como denominador común el objetivo de desplegar infraestructuras de captación de datos en tiempo real para convertir la información ambiental en inteligencia útil para la gestión pública.

Los ocho han combinado estudios de mercado, análisis comparativo de tecnologías y despliegues experimentales en entornos reales, con el objetivo de validar soluciones técnicamente viables y sostenibles a medio y largo plazo.

El primero de los proyectos o retos es el ' Estudio y análisis de propuestas de sensorización del paraje natural de la isla de Mallorca' y se centra en el despliegue experimental de tecnologías de conteo de personas y medición de la calidad del aire y del ruido en Son Tries, s'Albufera y el Torrent de Pareis.

Ha demostrado que es viable sensorizar entornos naturales en la isla y obtener datos en tiempo real que permitan regular aforos y prevenir riesgos ambientales con criterios objetivos. Se ha llevado a cabo un análisis comparativo técnico de diversas tecnologías existentes en el mercado para garantizar datos fiables y de calidad, validando la combinación de distintos sistemas de medición.

El segundo, 'Estudio, análisis e implementación de soluciones para la detección del uso de boyas de amarre', consta de un plan piloto en el campo de boyas de Sant Elm donde cámaras instaladas en tierra y un algoritmo de inteligencia artificial permiten detectar la ocupación de las diez boyas de forma automática durante las 24 horas del día.

Permite resolver las limitaciones del control manual y demuestra la viabilidad de una gestión más eficiente, transparente y basada en datos automatizados, ha indicado la Conselleria.

El tercero es 'Estudio, diseño e implementación de propuestas para la medición remota del nivel de agua en depósitos de almacenamiento para la extinción de incendios' y consiste en la instalación de sensores en depósitos de la Serra de Tramuntana y la Serra de Llevant para controlar el nivel de agua y realizar su seguimiento con datos periódicos.

El análisis comparativo entre tecnologías ha servido para identificar las soluciones más eficientes para garantizar la disponibilidad de agua en caso de incendio, teniendo en cuenta las dificultades de acceso a los depósitos.

El cuarto proyecto es 'Estudio de mercado de productos comerciales y análisis comparativo de sistemas para la medición de la conductividad en una red de saneamiento' y se centra en la conductividad de la red de saneamiento de Formentera con el objetivo final de frenar su salinización.

Ha permitido la detección de valores elevados pero plausibles en la zona de Entre Pins y registros normales en el campo de fútbol. El reto apunta hacia una monitorización integrada con el sistema de bombeo y la red tecnológica de IbDigital para realizar un seguimiento anual y analizar diferencias estacionales.

El quinto, 'Estudio de mercado de productos comerciales y análisis comparativo de sistemas para el control de una red de acuíferos', aborda la evaluación de sistemas de control de acuíferos con especial atención a la precisión de las sondas, la calibración y el tratamiento de datos. El objetivo es disponer de información fiable para proteger los recursos hídricos y mejorar la gestión subterránea del agua.

El sexto, 'Estudio de mercado de productos comerciales y análisis comparativo de sistemas para la medición de caudal en pozos de abastecimiento', ha expuesto las ventajas de las tecnologías actuales de medición de caudal en conducciones de agua potable y la necesidad de construir una red de telelectura que permita obtener datos de consumo en tiempo real en los pozos de abastecimiento, una infraestructura clave para avanzar hacia una gestión hídrica más eficiente y transparente.

El séptimo, 'Estudio, diseño e implementación de tecnologías de medición para el control y la monitorización del aforo de playas', utiliza tecnología sen tres emplazamientos singulares para hacer viable la monitorización del aforo de playas mediante sensorización y análisis de datos.

Entre sus conclusiones destacan la necesidad de definir modelos de mantenimiento, analizar costes y estudiar la durabilidad de los dispositivos en entornos costeros.

El octavo y último, 'Desarrollo y despliegue de tecnologías de medición para la gestión de aparcamientos en espacios naturales', consiste en la instalación completada en tres zonas de aparcamiento situadas en el Parc de Mondragó y en Es Trenc.

El debate se centra ahora en el mantenimiento, la durabilidad en entornos marinos y la necesidad de un manual específico que garantice la seguridad y la continuidad del sistema, con el objetivo de generar series temporales largas de datos para gestionar flujos, prevenir congestiones y mejorar la convivencia.