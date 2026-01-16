Los ocupados en actividades turísticas en Baleares crecen un 2,2% interanual en diciembre

Archivo - Turistas en terrazas. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MADRID/PALMA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ocupados en actividades turísticas en Baleares se han situado en noviembre en los 62.391 trabajadores, lo que supone un aumento del 2,2% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Según los datos publicados este viernes por Turespaña, del total de ocupados en actividades turísticas en el último mes del año en las Islas 50.139 son asalariados, un 2,5% más, y 12.252 son autónomos, un 0,8% más.

Baleares es la sexta comunidad autónoma con el mayor aumento en diciembre en el número de afiliados a actividades vinculadas al sector turístico, con un incremento de 1.338 en cifras absolutas.

Las afiliaciones en el sector turístico en el mes de diciembre ascienden a 2,75 millones, lo que supone un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Turespaña, lo que supone cerrar el año 2025 en cifras récord.

En diciembre continúa la tendencia de aumento interanual del número de afiliados que se inició en junio del 2021.

Los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en términos absolutos en 64.334 trabajadores.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para este mes creció un 2,3% interanual, el empleo turístico supone el 12,7% del total de afiliados.

En diciembre, la variación de los afiliados vinculados a actividades turísticas ha sido positiva en todas las ramas turísticas. Así, en hostelería se registra un aumento de 27.602 afiliados (9.028 en los servicios de alojamiento y 18.574 en los servicios de comidas y bebidas) mientras que en agencias de viajes se registra un incremento de 1.038 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 35.694 trabajadores.