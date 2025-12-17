Los ocupados en actividades turísticas en Baleares crecen un 2% interanual en noviembre

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MADRID/PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los ocupados en actividades turísticas en Baleares se han situado en noviembre en los 70.753 trabajadores, lo que supone un aumento del 2% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Así, según los datos publicados este miércoles por Turespaña, del total de ocupados en actividades turísticas en el undécimo mes del año en las Islas 58.190 son asalariados, un 2,3% más, y 12.563 son autónomos, un 0,6% más.

Baleares es la séptima comunidad autónoma con el mayor aumento en noviembre en el número de afiliados a actividades vinculadas al sector turístico, con un incremento de 1.398 en cifras absolutas.

Las afiliaciones en el sector turístico en España ascienden a 2.793.718, en el mes de noviembre, lo que supone un incremento del 2,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Turespaña, que confirma que el empleo turístico mantiene su senda de crecimiento en el penúltimo mes del año.

Los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en términos absolutos en 73.582 trabajadores. En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para este mes creció un 2,7% interanual, el empleo turístico supone el 12,8% del total de afiliados.

En noviembre, la variación de los afiliados vinculados a actividades turísticas ha sido positiva en todas las ramas turísticas. Así, en hostelería se registra un aumento de 34.308 afiliados (10.389 en los servicios de alojamiento y 23.919 en los servicios de comidas y bebidas) mientras que en agencias de viajes se registra un incremento de 1.193 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 38.081 trabajadores.

La cifra de asalariados en el sector turístico, una de las variables utilizadas por el Ministerio para evaluar la mejora en la calidad del empleo turístico, y que representa el 81,9% del total de trabajadores afiliados en dicho sector, aumentó un 3,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado se incrementó tanto en agencias de viajes y operadores turísticos (1,5%) como en hostelería (2,3%), y dentro de ésta, aumentó un 3,2% en los servicios de alojamiento y un 2,1% en los servicios de comidas y bebidas.

El empleo autónomo en turismo, que representa el 18,1% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 0,9%. En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 0,4%. En las agencias de viajes se observa un incremento interanual del 2,4% en el número de autónomos.

En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 66,3% del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en tasa interanual un 2%.

CRECE EL EMPLEO TURÍSTICO EN TODAS LAS COMUNIDADES.

En el mes de noviembre el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos aumentó en todas las comunidades.

En cifras absolutas, el mayor aumento se dio en Andalucía, mientras que en términos relativos el mayor aumento se dio en la Comunidad Valenciana (4,3%).