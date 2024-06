'Ocupemos nuestras playas' celebra "haber recuperado" Es Caló des Moro en una nueva acción contra la masificación

PALMA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El movimiento 'Ocupemos nuestras playas' ha celebrado haber "recuperado" este domingo Es Caló des Moro, en Santanyí, para residentes, en una nueva acción contra la masificación turística, iniciada a las 08.00 horas, y finalizada sobre las 13.00 horas.

A primera hora, los organizadores de esta acción han extendido una lona sobre la arena de la playa de Es Caló des Moro, en la que se podía leer 'OcupemLesNostresPlatjes'. Pocos minutos después, han desplegado otra que decía 'És ben hora d'aturar'.

La acción de este domingo en un lugar emblemático de Mallorca, muy popularizado por 'instagramers' e 'influencers' internacionales y "símbolo de la masificación de las playas" de la isla, ha sido planteada por 'Ocupemos nuestras playas' como una jornada "lúdica y festiva" a la vez que reivindicativa. Pues, busca sensibilizar sobre el problema de la masificación, exponiendo la necesidad de "cuidar las playas y recuperarlas también para los residentes".

En este sentido, los alrededor de 300 asistentes a esta jornada han aprovechado para darse un refrescante baño, bailar boleros y gritar consignas como "Qui estima Mallorca no la destrueix".

La jornada ha transcurrido con normalidad pese a que un grupo de asistentes ha gritado 'Tourists go home', lo que no ha gustado a los organizadores, que informaban a los turistas de la performance e intentaban convencerlos de no acceder a la playa, y que, además, han recordado que "esta acción no va contra nadie".

También, a pesar de que la Guardia Civil ha pedido identificación a todas las personas que subían de Es Caló des Moro, tras participar en la acción. Antes, según han explicado en redes desde 'Ocupemos nuestras playas', había pedido retirar las pancartas y se había interesado por si disponían de permiso para la concentración.

Con todo, esta ha sido la última acción promovida desde el movimiento 'Ocupemos nuestras playas', que a partir de ahora, seguirá con el activismo a través de diversas plataformas en toda la isla.