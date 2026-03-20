La oferta de vivienda en venta baja un 10% en Baleares en 2025, según idealista

Archivo - Un cartel de viviendas en venta - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oferta de vivienda en venta se ha reducido un 10% en Baleares durante el cuarto trimestre de 2025, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, según idealista.

Asimismo, la caída del volumen de viviendas en venta ha bajado también en Palma al cierre del año, en concreto, un 9% respecto al cuarto trimestre de 2024.

Según el estudio publicado este viernes por el portal inmobiliario, las cifras registradas en Palma y en el conjunto de las Islas siguen la tónica general del resto de territorios.

En concreto, solo seis capitales de provincia han registrado aumentos en la oferta de vivienda, mientras que el stock se ha reducido en todas las comunidades autónomas menos dos.

Es el caso de la Comunidad de Madrid, con un aumento del 3%, y Santa Cruz de Tenerife (2%), mientras que en todas las demás la oferta se ha reducido.

En cuanto a las capitales de provincia, solo seis han visto cómo el volumen de viviendas en venta crecía en este periodo, y en todos los casos se trata de mercados muy dinámicos y grandes ciudades.

La mayor subida se ha producido en las ciudades de Madrid y Málaga, donde la oferta ha crecido un 10%. Les siguen Valencia (8%), Sevilla (6%), Santa Cruz de Tenerife y Barcelona (2% en ambos casos). Todas las demás capitales tienen ahora menos viviendas en venta que hace un año.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, señala que "aunque la oferta disponible nacional y de la mayoría de capitales siguen manteniendo una evolución bajista, los datos del cuarto trimestre de 2025 muestran lo que podría ser un cambio de tendencia en los principales mercados españoles".

A su entender, es posible que los altos precios que se están alcanzando en muchas de estas ciudades estén excluyendo a parte de la demanda, que al retirarse reduce la presión sobre la oferta existente.

"Aún es pronto para poder confirmar esta nueva tendencia y para valorar cómo podría afectar a otras variables como los precios", matiza Iñareta.