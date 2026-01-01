Olivia, el primer bebé nacido en Baleares en 2026 - SON ESPASES

PALMA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer bebé nacido este nuevo año 2026 en los hospitales públicos de Baleares se llama Olivia Sánchez Salazar y ha venido al mundo a las 00.50 horas en el Hospital de Son Espases.

Según han informado este miércoles desde el Servicio de Salud y el Hospital Son Espases, la pequeña Olivia ha pesado 2.580 gramos y sus padres son colombiana.

También en el Hospital de Son Espases, el último bebé nacido antes de que comenzara el año ha sido Keiler David Bello Mina, que ha venido al mundo a las 23.09 horas del miércoles.