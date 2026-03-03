La ONCE y el Govern firman un convenio para impulsar proyectos de accesibilidad en el transporte público

La directora general de Movilidad, Lorena del Valle, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez, firman un convenio para impulsar la accesivilidad en el transporte púiblico. - GOIB

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE y el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) han firmado este martes un convenio para impulsar en la isla proyectos de investigación relacionados con la accesibilidad del transporte público para personas con discapacidad.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, este acuerdo se engloba dentro de un convenio de colaboración entre las entidades para lograr un transporte público más accesible.

Entre las principales líneas de colaboración destaca el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas en el transporte de Mallorca.

Asimismo, se ha acordado la cooperación en programas de difusión y concienciación social, la participación conjunta en jornadas formativas y la organización de mesas redondas sobre accesibilidad universal aplicada tanto a las instalaciones como a los medios de transporte.

El convenio también impulsará la mejora de la accesibilidad en los servicios que gestiona la tarjeta intermodal (TIB), incorporando apoyos y tecnologías electrónicas, informáticas o telemáticas para que la información sea accesible a personas con discapacidad.

Para ello, el Consorcio recibirá asesoramiento de la Fundación ONCE en materia de promoción, diseño, innovación e implementación de herramientas que faciliten el acceso.

En la firma del acuerdo han participado la directora general de Movilidad, Lorena del Valle; la gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca, Luisa Serra; y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez.