Once iniciativas del Área de Salud de Menorca son premiadas en la Gala de la Salud 2025

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asiste al acto de la Gala de la Salud 2025. - CAIB

MENORCA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Salud ha galardonado once iniciativas y profesionales del Área de Salud de Menorca en el marco de la Gala de la Salud 2025, que tuvo lugar este martes en el Teatro Principal de Palma, bajo el lema 'Orgullo de nuestra sanidad'.

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, junto con la consellera de Salud, Manuela García, y el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, entregaron un total de 172 galardones a proyectos y entidades para reconocer el compromiso y la excelencia de los profesionales sanitarios.

A la gala asistieron miembros del equipo directivo del Área de Salud de Menorca y los representantes de los proyectos que han sido reconocidos en las diferentes categorías.

En concreto en la categoría 'Humanización', se reconoció el jardín terapéutico para los pacientes del Hospital de Día Psiquiátrico y en la categoría de 'Salud Mental' se premió al taller 'Emovere' de educación emocional en las escuelas, de Carol Carretero y Maura Rubin, y al equipo de Seguimiento Asertivo Comunitario del Servicio de Psiquiatría.

Por otro lado, en la categoría 'Promoción y prevención en salud' fueron galardonados la campaña de sensibilización en las escuelas sobre el uso prudente de los antibióticos, a cargo del doctor Aldo Andrés Raviolo, médico de familia del centro de Salud Dalt Sant Joan de Maó, así como el programa de formación para cuidadores de personas con demencia, del equipo de Cronicidad.

También en la categoría 'Excelencia y buenas prácticas', recibieron un reconocimiento el programa de formación 'Ángeles de guardia' para mejorar la atención obstétrica urgente, del Servicio de Tocoginecología y la iniciativa '10 años de BPSO Menorca'.

Asimismo, en la categoría 'Investigación' se premio a la unidad de Consejo Genético en Cáncer Hereditario del Servicio de Oncología, mientras que en la categoría de 'Compromiso y talento' se llevó a cabo un reconocimiento a Chelo Férez, enfermera jubilada del centro de salud Canal Salat, de Ciutadella.

Finalmente, en la categoría 'Instituciones no sanitarias que divulgan la salud', la Consellería de Salud también ha premiado este año el programa 'Menorca Borina' del Consell Insular de Menorca.