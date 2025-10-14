Operación policial contra la venta de falsificaciones: 12 detenidos y 30.000 productos intervenidos en Mallorca

Una docena de detenidos en una operación contra la venta de productos falsificados en Palma, Muro y Manacor. - POLICÍA NACIONAL

Se esperan más arrestos

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 12 personas en Palma, Muro y Manacor en un operativo denominado 'Terrock' contra la venta de productos falsificados en zonas turísticas y han intervenido cerca de 30.000 artículos.

La investigación se inició, según han indicado en un comunicado, a raíz de la recepción de varias denuncias formuladas por los representantes legales de distintas marcas de reconocido prestigio, dirigidas contra establecimientos abiertos al público y que estarían almacenando, ofertando y comercializando numerosos artículos, en especial productos textiles y de marroquinería falsificados.

Las gestiones practicadas llevaron a la identificación de los locales involucrados y a sus responsables, por lo que se organizó un dispositivo policial para actuar contra los establecimientos denunciados, así como contra otros respecto de los que se tenía conocimiento de que también almacenaban y comercializaban los productos fraudulentos.

Para una mejor coordinación, y en el marco de las acciones internacionales lideradas por la Policía Nacional en la lucha contra las falsificaciones, se solicitó la presencia de un agente especializado de Interpol sobre el terreno que ha permitido realizar trazabilidades internacionales respecto de empresas, mercancías y personas involucradas en la importación y distribución internacional de los productos falsificados intervenidos.

Los investigadores de la Comisaría General de Policía Judicial UDEV Central-Sección de Propiedad Intelectual e Industrial, así como el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional en Palma y del Grupo de Policía Judicial en Manacor centraron a los investigados en Palma, así como en Muro y Manacor estableciendo un dispositivo policial.

El operativo se formalizó con la actuación de más 50 agentes, realizando 17 inspecciones en establecimientos y almacenes localizados en diferentes lugares de Palma, con el resultado total de 29.216 efectos intervenidos.

Se arrestó a 12 personas y se investiga a otro individuo, aunque está previsto realizar más detenciones. Los productos intervenidos, se encontraban expuestos o almacenados y perfectamente dispuestos para su distribución y comercialización ilícita en los diferentes lugares inspeccionados.