La oposición en Llucmajor rechaza las "formas autoritarias" y la "censura selectiva" de Lascolas

Fachada de la sede del Ayuntamiento de Llucmajor. - AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición en Llucmajor han acusado a la alcaldesa, Xisca Lascolas, de ejercer una "censura selectiva" y de tener "formas autoritarias", por los hechos ocurridos durante el último Pleno municipal.

En un comunicado conjunto, los partidos PSIB, Llibertat Llucmajor, MÉS per Llucmajor y S'ULL han exigido a Lascolas "coherencia institucional", ya que han considerado que "no es aceptable" que el derecho a la palabra "dependa de la conveniencia del gobierno".

"No puede ser que en unos plenos se permita la participación ciudadana y en otros se aplique una censura rígida basada en tecnicismos", han alegado.

Así, han recalcado que el turno de participación ciudadana tiene que ser "un espacio libre" y "no un privilegio" que el gobierno "concede o retira de manera arbitraria según si las quejas vecinales le resultan incómodas o no".

Por otra parte, han aclarado que su salida del Pleno de este mes de enero "no ha impedido en absoluto el buen funcionamiento de la administración".

De hecho, han recordado que el actual equipo de gobierno "disfruta de mayoría absoluta", por lo tanto tiene "toda la capacidad y la responsabilidad" de sacar adelante los asuntos del municipio.

"Hablar de bloqueo por parte de la oposición es una cortina de humo para ocultar la realidad. Y es que el único bloqueo institucional que sufre Llucmajor es la propia inacción de un gobierno municipal incapaz de resolver los problemas de limpieza, seguridad y mantenimiento", han sostenido.

En ese sentido, han aseverado que el plenario "no bloqueó ningún trámite, ni propuestas, ni gestión del propio equipo de gobierno". Así, han puntualizado que todas las propuestas de resolución de mejora, "tan necesarias para el municipio", las habían presentado partidos de la oposición.

Por otra parte, han afirmado que el motivo de la falta de registro formal de una representante vecinal para impedir su participación fue "una excusa" y una "muestra de cinismo".

"La asociación de vecinos ha participado otras veces. El Ayuntamiento tendría que ser un facilitador de la participación, no un muro burocrático que se utiliza para silenciar aquellos que no han sido informados ni atendidos previamente por las áreas correspondientes", han explicado.

Las formaciones de la oposición han reprochado a Lascolas su "falta de cortesía" y su tono de "confrontación hacia los vecinos", porque, a su juicio, un gobierno que "tiene miedo de escuchar la ciudadanía", es un gobierno que "ha perdido el pulso de la calle".

De este modo, han defendido que la marcha de los representantes de la oposición fue "un acto de dignidad" ante una actitud que "aleja las instituciones de la gente".

"El Ayuntamiento es la casa de todos. No se permitirá que se convierta en un espacio donde solo se puede hablar cuando el gobierno quiere o sobre los temas que al gobierno le convienen", han indicado.