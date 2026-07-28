La oposición de Llucmajor reclamará medidas urgentes ante la "crisis sanitaria" por la acumulación de residuos

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento de Llucmajor. - AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR - Archivo

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

PSIB, MÉS per Llucmajor, Llibertat Llucmajor y S'Ull defenderán este miércoles en el pleno del Ayuntamiento de Llucmajor una propuesta con medidas urgentes para hacer frente a la "crisis sanitaria" que, según sostienen, atraviesa el municipio por la acumulación de residuos en la vía pública.

Según han informado las cuatro formaciones en un comunicado conjunto, la iniciativa responde a la acumulación de "toneladas de basura en las calles," una situación que atribuyen a la "deficiente prestación" del servicio municipal de recogida de residuos.

Tras la votación de la iniciativa, representantes de la oposición comparecerán ante los medios a las puertas del Consistorio.