Los organizadores del 26J creen que la Policía intenta culpar a los manifestantes de su "actuación violenta"

Archivo - Cargas policiales durante una manifestación contra la saturación turística, a 26 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', organizadores de la manifestación contra la masificiación turística que el pasado 26 de julio recorrió las calles de Palma, han considerado que la Policía Nacional, con la imputación de siete manifestantes por delitos de desordenes públicos y daños, pretende culparles de la "actuación violenta de sus agentes".

"Lo que interpretamos de estas imputaciones es que la Policía culpa a los manifestantes de su actuación violenta. Los casos de violencia policial, los disturbios, se proujeron por la presencia de antidisturbios y no por los manfiestantes pacíficos", ha defendido el portavoz de la entidad, Dani Comas, en declaraciones a Europa Press.

La Policía Nacional, según han confirmado fuentes próximas al caso, ya ha remitido su informe a la autoridad judicial competente, que ahora deberá proseguir las pesquisas y decidir si cita a declarar a los siete manifestantes identificados, a quienes se les imputan delitos de desordenes públicos y daños.

Las pesquisas alrededor de la actuación de los policías, por su parte, ha quedado en manos de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, dado que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) --los antidisturbios-- están bajo su mando.

Para Comas, "llevar la investigación a Valencia es una manera más de intentar atrasar todo el proceso para que puedan quedar impunes". "Es un proceos poco transparente, de momento", ha lamentado.

Los organizadores de la manifestación siguen con los trámites necesarios para poder presentar una demanda colectiva contra la actuación policial.