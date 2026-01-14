Organizan una jornada para reforzar la coordinación entre escuelas y el servicio de acogida familiar del IMAS

El IMAS refuerza la coordinación entre escuelas y la Sección de Acogimiento Familiar con una formación dirigida a orientadores educativos. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha organizado la conferencia 'Créixer en família. Acolliment i escola: construint ponts entre equips educatius i servei d'acolliment', una sesión formativa dirigida específicamente a orientadores y profesionales del ámbito educativo con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los centros escolares y la Sección de Acogida Familiar.

La jornada ha contado, según ha indicado el Consell de Mallorca en nota de prensa, con la participación de 24 profesionales, que representan aproximadamente a 56 centros educativos de Mallorca.

A lo largo de la sesión se han abordado cuestiones como el significado de la acogida familiar desde una mirada educativa, los conceptos de riesgo, desamparo, tutela y guarda y su impacto en el ámbito escolar, así como el papel estratégico de los orientadores en el bienestar emocional y educativo de los niños y adolescentes en acogida.

"Los centros educativos son una pieza clave en el día a día de los niños en acogida y, por eso, es imprescindible dotar a los profesionales de las herramientas y la información necesarias para acompañarlos con seguridad, sensibilidad y coordinación", ha señalado el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez.

Según el representante insular, esta formación no solo quiere informar, sino construir puentes reales y operativos entre la escuela y el servicio de acogida, porque el trabajo en red es esencial para garantizar el bienestar de los niños.

La formación, de carácter práctico y aplicada en el día a día de los centros, ha servido también para aclarar dudas sobre procedimientos administrativos y legales, canales de coordinación con el IMAS, seguimiento de los casos y gestión de situaciones concretas que pueden afectar el alumnado en acogida familiar. Además, se ha generado un espacio de diálogo para compartir experiencias reales y necesidades detectadas en los centros educativos.

Guillermo Sánchez ha remarcado también la vertiente de sensibilización de la jornada. "Muchos profesionales educativos conocen de cerca situaciones de retirada de tutela y pueden convertirse en agentes clave de sensibilización, incluso, en algunos casos, despertar el interés para convertirse en futuros acogedores", ha afirmado.

La conferencia ha sido impartida por el equipo técnico de la Sección de Acogida Familiar del IMAS, con la participación de profesionales del seguimiento de los acogimientos de Intress y testimonios de familias acogedoras, que han aportado una visión directa y real de la cuestión.

Esta acción, según ha indicado la institución insular, se enmarca dentro de una estrategia global del IMAS para visibilizar la acogida familiar, ampliar las familias acogedoras y reforzar el trabajo en red con profesionales y entidades del territorio.

En los próximos meses, la Sección de Acogida Familiar prevé ampliar esta línea formativa con una sesión dirigida a educadores sociales, en colaboración con el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas (Ceesib), así como acciones formativas para otros colectivos profesionales e iniciativas de difusión con entidades deportivas y fundaciones.