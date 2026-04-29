Organizan visitas guiadas para conocer el pasado agrícola de Cabrera

Archivo - Vista del Parque Nacional de Cabrera. - CAIB - Archivo

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha organizado un nuevo itinerario guiado en Cabrera dirigido a dar a conocer el pasado agrícola de la isla.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración del 35 aniversario del parque nacional marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera y tiene como objetivo garantizar un uso público responsable de los espacios naturales.

Según ha detallado la Conselleria en un comunicado, se trata del itinerario guiado de Ses Vinyes, una propuesta interpretativa con un recorrido circular de unos 2,2 kilómetros.

Estre transcurre por antiguos espacios de cultivo y pone en valor elementos patrimoniales como los bancales, los sistemas hidráulicos tradicionales o los restos vinculados a la actividad vitivinícola de finales del siglo XIX.

Con él se busca que los visitantes descubran la manera en la que la actividad humana ha ido moldeando el paisaje de Cabrera y entender mejor la evolución de sus usos hasta la actualidad.

"El objetivo es que los visitantes no se limiten a realizar una visita puntual, sino que puedan entender qué es un parque nacional, cuáles son sus valores y por qué es tan importante conservarlo. La oferta interpretativa y educativa es clave para generar conciencia y fomentar una relación respetuosa con el entorno", ha explicado el conseller del ramo, Joan Simonet.

Además, el recorrido entre el puerto y Sa Platgeta, conocido como 'Del port a sa Platgeta a l'ombra de pins i savines', pasará a ser autoguiado.

Se trata de un itinerario de baja dificultad, de unos 1.400 metros y una duración aproximada de una hora, que permite recorrer un camino alternativo a la pista principal y disfrutar de vistas a la cala de Santa Maria y a cala Ganduf.

35 ANIVERSARIO DEL PARQUE

Con motivo del 35 aniversario de la declaración de Cabrera como parque nacional, Simonet, junto con el presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas, y usuarios del Centro Mater, ha participado en la plantación de una sabina en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Cabrera, en la Colònia de Sant Jordi, con un ejemplar proporcionado por el Vivero Forestal de Menut.

Esta iniciativa también ha contado con la presencia de la directora del Parque Nacional de Cabrera, Maria Valens; del alcalde de Ses Salines, Guillem Más, y del exdirector del Parque Nacional de Cabrera, Jorge Moreno.

Esta actuación se enmarca en una iniciativa de ámbito estatal con motivo del centenario del nacimiento de Félix Rodríguez de la Fuente, que prevé la plantación de un centenar de árboles o arbustos en toda España. Tras esta acción, los participantes han sembrado otras especies autóctonas de Cabrera.