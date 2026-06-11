Orgull Crític Mallorca se movilizará el 28 de junio para "acabar con todas las opresiones y lograr la liberación total"

Convocatoria de la manifestación de Orgull Crític Mallorca por el Día del Orgullo 2026. - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Orgull Crític Mallorca ha convocado su manifestación por el Día del Orgullo, que recorrerá las calles de Palma el próximo 28 de junio para "acabar con todas las opresiones y conseguir la liberación total".

La entidad ha llamado a movilizarse a todas las personas LGTBIQA+, disidentes de género y sexuales para "resistir contra la reacción, el retroceso de derechos y la amenaza fascista".

El lema de la manifestación será 'Sin permiso, revolución cuir' y partirá a las 18.30 horas desde plaza de España y finalizará en la plaza de las Columnas, donde se hará la lectura del manifiesto y habrá actuaciones de artistas locales LGTBIQA+.

El portavoz de Orgull Crític Mallorca, Ju, ha indicado que la opresión del colectivo "no es un aislado" y no es "ajena" al resto de opresiones que sufre el pueblo trabajador, por lo que ha considerado que desvincular esta lucha de la lucha antiimperialista es "un error de análisis y de estrategia".

En ese sentido, ha argumentado que la clase trabajadora, las sindicalistas, las personas migrantes, cuir y que sufre cualquier tipo de opresión tiene "un mismo enemigo, que es el capitalismo y sus ejecutores".