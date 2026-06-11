Orgull Crític Mallorca se movilizará el 28 de junio para "acabar con todas las opresiones y lograr la liberación total"

Convocatoria de la manifestación de Orgull Crític Mallorca por el Día del Orgullo 2026.
Convocatoria de la manifestación de Orgull Crític Mallorca por el Día del Orgullo 2026. - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 11 junio 2026 19:07
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   PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La plataforma Orgull Crític Mallorca ha convocado su manifestación por el Día del Orgullo, que recorrerá las calles de Palma el próximo 28 de junio para "acabar con todas las opresiones y conseguir la liberación total".

   La entidad ha llamado a movilizarse a todas las personas LGTBIQA+, disidentes de género y sexuales para "resistir contra la reacción, el retroceso de derechos y la amenaza fascista".

   El lema de la manifestación será 'Sin permiso, revolución cuir' y partirá a las 18.30 horas desde plaza de España y finalizará en la plaza de las Columnas, donde se hará la lectura del manifiesto y habrá actuaciones de artistas locales LGTBIQA+.

   El portavoz de Orgull Crític Mallorca, Ju, ha indicado que la opresión del colectivo "no es un aislado" y no es "ajena" al resto de opresiones que sufre el pueblo trabajador, por lo que ha considerado que desvincular esta lucha de la lucha antiimperialista es "un error de análisis y de estrategia".

   En ese sentido, ha argumentado que la clase trabajadora, las sindicalistas, las personas migrantes, cuir y que sufre cualquier tipo de opresión tiene "un mismo enemigo, que es el capitalismo y sus ejecutores".

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