Los orientadores educativos abordan novedades en orientación, FP y programas de apoyo

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, durante la reunión. - CAIB

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de orientadores educativos han abordado este miércoles novedades en orientación, Formación Profesional (FP) y programas de apoyo.

Ha sido en varias reuniones que han tenido lugar en Palma, Inca e Eivissa --hay previstas más reuniones en Manacor y Menorca--, en una de las cuales ha participado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

El encuentro se organiza con el objetivo de reforzar la coordinación entre profesionales y mejorar el conocimiento global del sistema educativo y de sus novedades.

Durante la reunión de este miércoles, la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Isabel Salas, ha presentado información sobre diversos programas vinculados a la atención a la diversidad y al acompañamiento educativo, como el nuevo programa de capacitación profesional para alumnado con discapacidad intelectual (PCFI), el Programa de Cualificación Inicial (PQI) y el Programa de Cualificación Inicial Específico dirigido a alumnado con necesidades educativas especiales (PQIE).

También ha presentado las novedades del Programa de Diversificación Curricular, el bachillerato de excelencia e iniciativas como la Olimpiada de la Palabra.

En el ámbito de la FP, también se han expuesto las principales novedades del proceso de admisión y se facilitan herramientas e información útil para que los orientadores puedan trasladarlas a las familias de manera clara y actualizada.

El encuentro ha contado también con la participación de orientadoras procedentes de diferentes Centros Integrados de Formación Profesional, con la voluntad de que todos los orientadores y orientadoras, independientemente de la etapa educativa en la que desarrollen su tarea, dispongan de una visión más detallada y completa de la oferta de FP para poder orientar mejor al alumnado. En este sentido, han intervenido Irene Galmés, del CIFP Juníper Serra, y Concha Alemany, del CIFP Son Llebre.

La reunión ha incluido también una intervención de Eva García, directora de la Asociación de Asperger de Baleares, con el fin de sensibilizar a los profesionales sobre el espectro autista y proporcionarles herramientas para trabajar mejor con el alumnado.

Desde la Conselleria de Educación y Universidades se realiza un esfuerzo continuo por incrementar, curso tras curso, el número de orientadores, profesorado de servicios a la comunidad y psicólogos en los centros.

Destaca la iniciativa pionera, iniciada en el curso 2024-2025, de incorporar psicólogos en los centros de educación secundaria, una experiencia que ha despertado el interés de otras comunidades autónomas. Actualmente, los centros de las Islas cuentan con 79 psicólogos educativos.