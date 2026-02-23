La Orquesta Sinfónica y Cap Pela ofrecerán un concierto gratuito en Manacor con motivo del Día de Baleares - CAIB

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares y el grupo vocal Cap Pela ofrecerán un concierto gratuito con motivo del Día de Baleares, que tendrá lugar el próximo jueves (19.30 horas) en el Auditorio de Manacor.

La colaboración entre las dos agrupaciones musicales, ha destacado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, supone "una ocasión única para disfrutar de una propuesta artística singular, que combina tradición, identidad y excelencia musical".

De este modo, la Orquesta Sinfónica fusionará sus raíces musicales con otros géneros con repertorios contemporáneos. La propuesta unirá la sonoridad de la orquesta con la riqueza vocal de Cap Pela, en un programa concebido como una celebración cultural abierta a toda la ciudadanía.

Esta colaboración se enmarca en el compromiso de apoyar a los artistas del archipiélago y descentralizar el alcance de la Sinfónica más allá de Palma.

La Sinfónica ofrecerá otras dos actuaciones para conmemorar el Día de Baleares, un concierto de cámara el 2 de marzo y el espectáculo Música para la infancia el 7 y 8 de marzo.

Esta última, que el año pasado tuvo una "excelente acogida", se celebrará bajo el nombre 'Música para la infancia' en la Llotja de Palma.

El concierto se estructura en dos sesiones adaptadas a diferentes franjas de edad y, mientras el del 7 de marzo irá dirigido para niños de entre cero y tres años, el del 8 será para aquellos de entre tres y seis años.

La propuesta, ha indicado la Conselleria plantea una experiencia musical "inmersiva, pensada para favorecer la escucha, la curiosidad y el descubrimiento sonoro" desde las primeras etapas de la vida. Los niños asisten sentados en colchonetas, en un ambiente "que invita a una relación natural y directa con la música en directo".

La sesión contará con la participación de la facilitadora Ana Gasco, especializada en proyectos musicales para la infancia, y con la dirección musical de Pablo Urbina, al frente de la Orquesta Sinfónica de Baleares.