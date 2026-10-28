La Orquesta Sinfónica interpretará el Concierto de Aranjuez de Rodrigo con la directora Gianna Fratta el 5 de noviembre - CAIB

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá el próximo jueves 5 de noviembre el segundo concierto de la temporada de abono 2026-2027 con el célebre 'Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo, como obra central y la dirección de Gianna Fratta.

El concierto, que se celebrará a las 20.00 horas en el Auditorium de Palma, contará con la participación del prestigioso guitarrista José María Gallardo del Rey, protagonista de un programa que recorrerá algunos de los grandes referentes de la música de inspiración española.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa, El concierto tendrá como obra central el 'Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo, una de las composiciones más reconocidas del repertorio para guitarra y orquesta.

Estrenada en 1940, esta partitura se ha convertido en un símbolo de la música española gracias a su riqueza melódica, expresividad y el extraordinario diálogo que establece entre la guitarra solista y la orquesta. Su segundo movimiento, el conocido Adagio, constituye uno de los pasajes más emotivos y universales.

La interpretación irá a cargo de José María Gallardo del Rey, guitarrista de reconocida trayectoria internacional, la versatilidad y sensibilidad artística del cual lo han convertido en un referente de su instrumento. Según la Conselleria, su participación será uno de los principales atractivos de esta segunda cita de la temporada.

El programa incluirá también 'Diamantes para Aranjuez', obra del mismo Gallardo del Rey, que establecerá un vínculo musical con el universo sonoro del célebre concierto de Rodrigo.

La velada se completará con dos destacadas composiciones inspiradas en la tradición musical española: 'Alborada del gracioso', de Maurice Ravel y la 'Suite española', de Isaac Albéniz.

Con este segundo concierto, la Orquesta Sinfónica continúa la temporada de abono 2026-27, acercando al público de Mallorca un repertorio que combina grandes obras de la música clásica con la participación de destacados artistas del panorama internacional.

El concierto se repetirá al día siguiente en el Auditorio de Manacor, a las 19.30 horas. Las entradas ya están a la venta y se pueden comprar a través de la página web de la Sinfónica y las taquillas del Auditorium de Palma.