La Orquesta Sinfónica vuelve este fin de semana con música francesa al Castillo de Bellver

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá tres conciertos este fin de semana enmarcados en el ciclo #sonampertu, en el que actuará este viernes en el Castillo de Bellver.

En una nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Igualdad y Cultura ha explicado este miércoles que una veintena de músicos volverán al Castillo de Bellver para interpretar un programa de música francesa impresionista.

Además, este sábado, dos grupos de viento de pequeño formato actuarán en el Castillo de Sant Antoni de Fornells, en Menorca, y en la Iglesia Nueva de Son Servera, en Mallorca.

La actuación del Castillo de Bellver se presenta con el nombre de 'Perfume Parisiense' y consistirá en un repertorio formado por 'Prelude a l'apres-midi d'un faune' y 'La Mer de Claude Debussy', y 'Ma Mère l'Oye' de Maurice Ravel, el cual interpretará una formación de una veintena de músicos.

El concierto será a las 21.30 horas y las entradas se pueden adquirir a través de la página web www.simfonicadebalears.com

Además del concierto de Bellver, dos grupos de pequeño formato de la Simfònica ofrecerán dos conciertos gratuitos en Menorca y Mallorca este sábado.

El Castell de Sant Antoni de Fornells acogerá a un grupo de viento de metal que interpretará fragmentos de 'Aida', de Giuseppe Verdi; 'La Bohème' y 'Turandot', de Giacomo Puccini, y 'El barbero de Sevilla', de Gioachino Rossini, así como de las obras 'A Western Fanfare', de Eric Ewazen; 'Quintet', de Michael Kamen, y 'Four Pieces' de Paquito De Rivera.

En la Iglesia Nueva de Son Servera actuará un quinteto de viento de metal, que interpretará 'Orfeo', de Claudio Monteverdi; 'Let the bright seraphim', de Gerog Firedrich Haendel; 'Ach ich liebte', de Wolfang Amadeus Mozart; una selección de 'Carmen', de Georges Bizet; 'Can-Can', de Jacques Offenbach; 'Procesión de los nobles', de Nicolai Rimski-Korsakov; 'Dardanus' (apertura), de Jean Philippe Rameau; 'Die lustige witwe', de Franz Lehar; 'Per uno pugno di dollari', de Ennio Morricone, y 'On Broadway', de Georges Gershwin.