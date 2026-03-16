La Orquestra Simfònica de les Balears interpretará este jueves piezas de Tchaikovsky y Beethoven

Cartel del séptimo concierto de la Orquestra Simfònica de les Balears. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Auditorium de Palma acogerá este jueves el séptimo concierto de la temporada de la Orquestra Simfònica de les Balears, en el que tocarán partituras de Tchaikovsky y Beethoven.

El evento comenzará a las 20.00 horas con un programa que reúne tres grandes obras del repertorio clásico, como son la 'Obertura Leonora núm. 3' y la 'Sinfonía núm. 5' de Beethoven y el 'Concierto para piano núm. 1' de Tchaikovsky, según ha explicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte en un comunicado.

La orquesta estará bajo la dirección del maestro Pablo Mielgo y las entradas ya están a la venta o bien a través la web de la sinfónica o las taquillas del Auditorium de Palma.

El concierto comenzará con la 'Obertura Leonora núm. 3' de Ludwig van Beethoven, una de las obras más intensas del compositor alemán. Concebida como introducción a su única ópera 'Fidelio', la obra condensa "dramatismo, lirismo y tensión heroica".

El concierto continuará con el célebre 'Concierto para piano núm. 1' de Piotr Ilich Tchaikovsky, una de las partituras "más virtuosas y populares" del repertorio pianístico.

"Su combinación de fuerza sinfónica, lirismo melódico y brillantez técnica lo ha convertido en una de las obras más admiradas por el público", han explicado. Para esta obra, la orquesta contará con la pianista solista Anna Fedorova, aclamada por su "sensibilidad artística" y su "deslumbrante técnica".

En la segunda parte, la orquesta abordará la monumental 'Sinfonía núm. 5' de Beethoven, una obra icónica que representa "como pocas el tránsito de la oscuridad hacia la luz". "Su inicio es considerado uno de los más reconocibles de la historia de la música", han concretado, aunque han puntualizado que este concierto se repetirá al día siguiente en el Auditorio de Manacor, a las 19.30 horas.